الثلاثاء 25 تموز 2023
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المعونة الوطنية: شمول 2465 أسرة جديدة ببرنامج الدعم النقدي الموحد

المعونة الوطنية: شمول 2465 أسرة جديدة ببرنامج الدعم النقدي الموحد
المعونة الوطنية: شمول 2465 أسرة جديدة ببرنامج الدعم النقدي الموحد
 بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد في صندوق المعونة الوطنية خلال شهر تموز الحالي نحو 2465 أسرة، بعد انطباق شروط الاستهداف عليهم، وستستلم الأسر الجديدة مخصصاتها المالية الجديدة مع نهاية الشهر الحالي.اضافة اعلان
وقالت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الموحد يبلغ 120 ألف أسرة.
وأضافت أن الصندوق يجري شهرياً مسحاً إلكترونياً على الأسر المستفيدة من البرنامج، لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقراً، حيث يتم استبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتها من البرنامج وإدخال أسر جديدة بدلا منها.
وأكدت أن باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد للأسر التي لم تتقدم بطلب سابق للبرنامج ما زال مفتوحاً إلكترونياً على الرابط (takaful.naf.gov.jo).
وأشارت شنيكات إلى أن الأسر التي جرى إيقاف أو تخفيض الدعم النقدي عنها، تستطيع التقدم بتظلم إلكتروني على موقع الصندوق الإلكتروني أو عبر مكاتب الصندوق المنتشرة في جميع محافظات المملكة، ليتم دراسة التظلم ومعالجته وبيان أسباب التخفيض أو الإيقاف.
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