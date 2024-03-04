الإثنين 04 آذار 2024
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الملك: لا يوجد صعب في وجه الأردن أمام معنوية وعزيمة منتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية

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الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة مهنئا بذكرى تعريب قيادة الجيش.
أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تهنئته لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية بالذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، التي صادفت الأول من آذار.اضافة اعلان
ووصف جلالة الملك خلال زيارته للقيادة العامة للقوات المسلحة ولقائه كبار الضباط، اليوم الاثنين، قرار تعريب قيادة الجيش، الذي اتخذه المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال بـ "التاريخي".
وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ثقته بالجيش العربي والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن وحمايته.
وأشاد جلالة الملك بالتزام منتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية بقيم النخوة والتفاني والشجاعة والعروبة الأصيلة، التي تأسست عليها القوات المسلحة.
وأشار جلالته إلى أن هذه القيم هي التي تدفعنا تاريخيا وعلى الدوام للوقوف إلى جانب الأشقاء العرب، منوها إلى جهود النشامى المستمرة في دعم الأهل في قطاع غزة.
كما أكد جلالته جاهزية النشامى على الدوام رغم التحديات، مشددا على أنه لا يوجد صعب في وجه الأردن أمام معنوية وعزيمة منتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وشاهد جلالة الملك مادة فيلمية استعرضت أبرز المحطات ومراحل التطور التي مرت بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية.
من جهته، استذكر رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي القرار التاريخي والصوت العربي الشجاع لجلالة الملك الحسين، رحمه الله، والذي أعلن من خلاله اعتماده على قدرات الضباط الأردنيين في تولي مسؤوليات القيادة.
وأشاد الحنيطي بالتضحيات الجسام والبطولات الخالدة في ذاكرة الوطن، وما قدمه نشامى الجيش العربي في معارك الشرف والرجولة.
وحضر اللقاء مدير الأمن العام، ومدير المخابرات العامة بالإنابة.
ولدى وصول جلالته القيادة العامة للقوات المسلحة، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالة الملك، كما استعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
--(بترا)

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