المواصفات والمقاييس تمنح علامة حلال لـ (95) منتجا خلال 2023

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أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس إجراء (132) ألف فحص مخبري في مختبراتها خلال العام الماضي الفائت، شملت العديد من المنتجات الكيماويّة كالمنظفات ومواد التّجميل والورق الصّحيّ وزيوت المحركات، والمنتجات الغذائيّة بمختلف أنواعها وأهمّها الزّيوت والعصائر وفحوصات زيت الزّيتون، والهندسيّة كفحوصات مصابيح اإانارة ووحدات الإنارة الموفّرة للطّاقة.وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير إنّ المؤسسة تمتلك مختبرين متطوّرين لفحص كفاءة الطّاقة يعملان على فحص مصابيح "لمبات" ووحدات الإنارة، كما تمتلك المؤسسة مختبر التّحليل الآلي الذي يعمل على إجراء العديد من الفحوصات باستخدام أجهزة التحليل المتطورة مثل الكشف عن المواد الحافظة في المواد الغذائية والكشف عن الغش أو التلاعب في زيت الزّيتون إلى جانب امتلاك المؤسسة المختبر المعتمد الوحيد في المملكة لتذوّق زيت الزّيتون، بالإضافة إلى مختبرات فحص عدّادات المياه والكهرباء ومختبرات المقاييس والكتلة، والحجوم، ومختبر فحص أدوات الضّغط والحرارة الطبيّة وأدوات قياس ضغط الإطارات، ومختبر لفحص عدادات التاكسي.وبيّنت الزّهير أنّ هذه الفحوصات تأتي للتّحقق من مطابقة المنتجات للقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الخاصّة بها، وحرصاً على تداول المنتجات الآمنة للصحّة الصّديقة للبيئة، الموفّرة الطّاقة، وبما يعزز الاقتصاد الوطنيّ، وفي هذا الصّدد فقد أصدرت المؤسسة العام الماضي (170) مواصفة قياسيّة جديدة بهدف مواكبة التطوّر الهائل في حقول التّصنيع والمعرفة.وأوضحت أن المؤسسة وفي سعيها لرفع جودة المنتجات فقد منحت علامة الجودة الأردنية لـ (131) منتجاً مع نهاية عام 2023 في مختلف القطاعات الصناعية لـ 52 منشأة منها أربع منشآت من خارج المملكة، وتعني العلامة أنّ المنتج يمتاز بجودة أعلى من متطلّبات المواصفة القياسيّة الخاصّة به، مما يمنحه الأفضليّة عن غيره من المنتجات.كما منحت المؤسسة حسب الزّهير علامة حلال لـ (95) منتجاً، بما يضمن تحقيق المنتج لمتطلّبات الشّريعة الإسلاميّة، مما يعزز الثّقة بهذه المنتجات وزيادة الإقبال عليها في السّوق العالمي الذي يشهد طلباً متزايداً على المنتجات الحلال، حيث شهد العام الماضي منح (287) شهادة حلال للإرساليّات المعدة لغايات التصدير، كما منحت المؤسسة (1091) شهادة مطابقة خلال الفترة ذاتها.وأكّدت تشجيع المؤسسة للتوجّه نحو المنتجات العضويّة وقد تحقّقت المؤسسة خلال العام المنصرم من صحّة (305) من شهادات المنتج العضوي، ومنحت شهادتين للممارسات الزّراعيّة الجيّدة (GLOBAL G.A.P) بعد التزام المزارع بتحقيق متطلبات مواصفة GLOBAL G.A.P. حيث تهدف هذه الممارسات إلى إنتاج زراعي آمن ومستدام بالإضافة إلى تعزيز الفرصة أمام المزارع لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.وتمنح المؤسسة كذلك شهادة "شمسي" لمنتج اللاقط الشمسي الحراري والنظام الشمسي الحراري لتسخين المياه، وتحظى علامة شمسي باعتراف متبادل من جميع الدول العربية الأعضاء في شبكة شمسي، بما يمنح المنتج الثّقة ويفتح أمامه المزيد من الأسواق العربيّة.