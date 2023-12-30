السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الميثاق الوطني: التطورات الأخيرة أظهرت تحولا نوعيا في عمليات تهريب المخدرات

شعار حزب الميثاق الوطني
شعار حزب الميثاق الوطني
أشاد حزب الميثاق الوطني بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي/ حرس الحدود، والأجهزة الأمنية المختلفة في إفشال أجندات إقليمية أرادت تهريب المخدرات للأردن، في ظل التطورات الأخيرة التي أظهرت وجود تحول نوعي في عمليات التهريب وسلوك المهربين، ما وضع الدولة أمام واجبها للتعامل معها بكل حزم وقوة وحرفية عالية، بعد أن أفضت التحقيقات إلى معلومات جديدة حول نشاط العصابات الظلامية الإجرامية، ودفع الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية إلى محاربتها في إطار المهام التي تقع في صلب عمل حماية الأمن الوطني، وتستند إلى قوة القانون والإجراءات المرعية في ذلك.اضافة اعلان

وجدد الميثاق الوطني دعمه الكامل والمطلق للجهود التي يقوم بها "نشامى" قواتنا المسلحة الأردنية/ حرس الحدود، والأجهزة الأمنية والأمن العام/ إدارة مكافحة المخدرات، والوحدات الأمنية الأخرى في المديرية لمواجهة عصابات ومجموعات التهريب التي تسعى للنيل من أمن الوطن واستقراره.

وأكد الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الأسبوعي "41" الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم السبت دعم الحزب وكل أردني شريف لبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي للأعداء الذين لا يريدون لهذا الوطن وشعبه العظيم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني العيش بأمن وسلام واستقرار.

وأشار الميثاق الوطني إلى أن ملف محاربة ومواجهة عصابات وقطعان مجموعات تهريب المخدرات والسلاح ضرورة وطنية لتهديدها للأمن الوطني، ما يستدعي ضرورة مواصلة الجهود العسكرية والأمنية لمواجهة كل من تسول له نفسه النيل من الوطن وأمنه واستقراره.

ودعا الأمين العام إلى أهمية التنسيق الأمني والعملياتي العربي في مواجهة خطر انتشار المخدرات والسلاح، ودعم الأردن كخط دفاع أول في مواجهة هذه العصابات التي باتت تمتلك أسلحة وقذائف صاروخية وطائرات مسيرة لحماية السلاح والمخدرات المهربة عند اجتيازهم الحدود.

وأكد الأمين العام أن ثقة الأردنيين بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية عالية في التصدي لمجموعات التهريب وملاحقتهم داخليا وعلى الحدود في كل مكان وزمان، وعدم السماح لهم بنشر هذه الآفة بين شبابنا عبر عمليات نوعية ساهمت في إلقاء القبض على المجرمين وعلى المواد المهربة من مخدرات واسلحة، وهذا بفضل الله تعالى أولا، والحس العسكري والأمني للنشامى.

ودعا الميثاق الوطني الأردنيين إلى التعاون الكامل مع أجهزتنا الأمنية والإبلاغ عن أي شخص يسعى إلى الترويج والاتجار بالمخدرات، حفاظا على أمن المجتمع، وحماية أبنائه من الانحراف والانجرار وراء هذه السموم الفتاكة، لما لها من أثر كبير في تدمير حياتهم والقضاء على مستقبلهم، لا سيما وأن هناك مطالبات للمواطنين بالقبض على كل من يقف خلف المهربين في الداخل، ومن يسهل عمليات نقل المخدرات من الخارج إلى داخل المملكة.
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