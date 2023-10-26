الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

النقابات المهنية تدعو الدول العربية والإسلامية إلى ترجمة لغة الإدانة لأفعال

مبنى مجمع النقابات المهنية - (أرشيفية)
مبنى مجمع النقابات المهنية - (أرشيفية)
أصدر مجلس النقابات المهنية الأردنية بيانا في الذكرى التاسعة والعشرين لمعاهدة وادي عربة، تاليا نصه:

"تأتي الذكرى التاسعة والعشرين لتوقيع اتفاقية "وادي عربة" للسلام بين الأردن وإسرائيل هذا العام في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي وحشي ممنهج يستهدف المدنيين من النساء والأطفال ويدمر البنية التحتية ويعمل على إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه بكافة الوسائل غير آبه بكل الأعراف والأخلاق الإنسانية، ولا حتى بالقوانين الدولية ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، وحقوق الإنسان، ويرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة الصامد جرائم حرب.اضافة اعلان

إن النقابات المهنية الأردنية ترى أن معاهدة وادي عربة المشؤومة ولدت ميتة فلا فائدة من أي تحالفات أو معاهدات سلمية أو غير سلمية مع العدو الصهيوني.

إن معاهدة وادي عربة، أو أي معاهدة أخرى مع الاحتلال في ظل ما يشهده قطاع غزة والشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي تعتبر جامدة، ولا يتذكرها الأردنيون إلا بالسوء، فصراعنا مع العدو الإسرائيلي صراع وجود، وليس صراع حدود.

إن النقابات المهنية الأردنية ترى أن التسريع في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني على كافة الأصعدة وربط مستقبل وطننا وأبنائنا بهذا الكيان المسخ. لم يعد على وطننا إلا بالخسارة.

إن النقابات المهنية تحيي الأبطال في قطاع غزة وتنحني إجلالاً لصمودهم وثباتهم وهم يعلمون الدنيا درساً في معاني الرجولة والفداء.

وإن غزة، وهي تخطو بصمودها وتضحياتها العظام نحو نصر جديد يمرغ أنف المحتل ويكشف وجهه البشع وطبيعته العنصرية، تشكل اليوم سداً منيعاً تسقط أمام بنيانه المرتكز على عنوان المقاومة والكرامة أوهام "صفقة القرن" المشبوهة ومحاولات البائسين في واشنطن والكيان الصهيوني تصفية القضية العربية الفلسطينية وشطب قضية اللاجئين وحق العودة وتمرير مخططات التوطين والوطن البديل

وتدعو النقابات المهنية الدول العربية والإسلامية إلى ترجمة لغة الإدانة والاستنكار إلى أفعال والقيام بدور فاعل ومنتج دفاعاً ودعماً وإغاثةً للأهل في غزة. وفي هذا السياق تطالب النقابات المهنية الحكومة الأردنية بإلغاء اتفاقية الغاز المسروق ومعاهدة وادي عربة. كما تدعو شعوب العالم وقواه الحرة الحية إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب العربي الفلسطيني، صابراً على الجرح وعصياً على الكسر، وهو يواصل مقاومته المشروعة في الدفاع عن حقوقه المسلوبة وأرضه المحتلة ودولته ومستقبله.

المجد للشهداء الأبرار

والشفاء للجرحى والمصابين

الحرية لأبطالنا الأسرى

عاشت غزة ومقاومتها البطلة

عاشت فلسطين حرة عربية".
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