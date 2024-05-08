الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحذير من وزارة الأوقاف للأردنيين المتجهين إلى الحج

جانب من مناسك الحج
جانب من مناسك الحج - (تعبيرية)
حذَّرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة من عقوبات جديدة لكل من يُضبط داخل مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج بدون تصريح.
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وأشار بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، إلى إعلان السلطات السعودية عن تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يتم ضبطه في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة دون تصريح حج، اعتبارا من الثاني من شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وتشمل العقوبات، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي (1890 دينارا أردنيا) مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار، وترحيل المخالفين المقيمين، والمنع من دخول المملكة، إضافة إلى معاقبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل المخالفين بالسجن مدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، (ما يعادل 9450 دينارا)، ومصادرة وسيلة النقل البريّة.

وشدَّد البيان على أن فريضة الحج يجب أداؤها عبر تأشيرات حج معتمدة فقط، داعياً المواطنين إلى الحذر وعدم التعامل مع شركات وحملات وحسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تَزعُم تنظيم رحلات الحج بأسعار مغريّة.
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