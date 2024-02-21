أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين، الذي يربط بين الأردن والأراضي الفلسطينية، اعتبارا من الأحد الموافق 3 آذار المقبل.

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وأكدت الإدارة في منشور موجه للمسافرين (المغادرين والقادمين) عبر جسر الملك حسين، أن ساعات العمل الرسمي الجديد ستكون من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس لتبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، السياح والأجانب, vip, الدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة 8:30، فيما تكون مغادرة آخر باص عرب عند الساعة (18:00)، وآخر باص سياحة مركبات خاصة عند الساعة (17:00)، وآخر باص vip دبلوماسيين عند الساعة (18:00).



وبالنسبة لدوام يوم الجمعة؛ تبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، السياح والأجانب، vip، الدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (8:30) وتنتهي عند الساعة (13:00).



وأكدت إدارة أمن الجسور على أن يوم السبت سيكون "مغلقا" للعمل في جسر الملك حسين، مشددة على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية ضرورة الحضور لجسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.