الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين

أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين، الذي يربط بين الأردن والأراضي الفلسطينية، اعتبارا من الأحد الموافق 3 آذار المقبل.

اضافة اعلان


وأكدت الإدارة في منشور موجه للمسافرين (المغادرين والقادمين) عبر جسر الملك حسين، أن ساعات العمل الرسمي الجديد ستكون من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس لتبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، السياح والأجانب, vip, الدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة 8:30، فيما تكون مغادرة آخر باص عرب عند الساعة (18:00)، وآخر باص سياحة مركبات خاصة عند الساعة (17:00)، وآخر باص vip دبلوماسيين عند الساعة (18:00).


وبالنسبة لدوام يوم الجمعة؛ تبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، السياح والأجانب، vip، الدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (8:30) وتنتهي عند الساعة (13:00).


وأكدت إدارة أمن الجسور على أن يوم السبت سيكون "مغلقا" للعمل في جسر الملك حسين، مشددة على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية ضرورة الحضور لجسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عمان

أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق حتى السبت

منذ3 ساعة
65d4aa3e3ef8b

نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب الجامعي

منذ19 ساعة
علم كردستان العراق

منها الأردن.. كردستان العراق يسمح لمواطني 53 دولة بالدخول دون تأشيرة

منذ23 ساعة
ثوم - (تعبيرية)

الزراعة تضاعف كميات الثوم بالأسواق استعدادا لرمضان

منذ23 ساعة
سد كفرنجة في محافظة عجلون -(أرشيفية)

المياه: الموسم المطري الحالي "مطمئن وجيد"

منذ24 ساعة
افتتاح توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

بمنحة كويتية.. توسعة مستشفى الأمير الحسين وافتتاح مركز صحي أم جوزة

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

الملك يسمع العالم الحقيقة المرة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا انخفضت مخاوف الأردن من التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

سؤال جدوى الحرب

سائد كراجة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (2 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

موازين القوى إلى أين؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات | منذ13 ساعة
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -متعثر

متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت
 
 