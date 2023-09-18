الإثنين 18 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

حملة توعية وتثقيف للاستعلام عن الدائرة الانتخابية

انتخابات - (تعبيرية)
انتخابات - (تعبيرية)
أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب حملة توعية وتثقيف بهدف زيادة وعي المواطنين بنظام تقسيم الدوائر الانتخابية وطرق الاستعلام عن أسمائهم في جدول الناخبين.
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جاء ذلك بالتزامن مع نشر الهيئة جداول الناخبين المحدثة حسب مكان الإقامة، وفق نظام تقسيم الدوائر الانتخابية.

وبحسب "المستقلة للانتخاب"، فإن هذه الحملة ستستخدم مجموعة واسعة من الأدوات بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين؛ مثل شاشات الباص السريع وسلسلة من مقاطع الفيديو التوعوية ومنتجات لوسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع بعض من المطويات التوعوية على عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، كما سيتم في مرحلة لاحقة من الحملة توزيع عدد من المطويات ووجود متطوعين في المولات والمراكز التجارية للإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين، بالإضافة إلى لوحات أعمدة ميدانية.

وتعاونت الهيئة في هذا الجهد الوطني مع العديد من الشركاء؛ مثل الوزارات والدوائر الحكومية وأمانة عمان الكبرى وغرفة تجارة الأردن، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات التعليم العالي، بالإضافة لوسائل الإعلام كشريك أساسي في عملية التوعية والتثقيف.

وكانت "المستقلة للانتخاب" دعت الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني (١١٧١٠٠) أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة ().

وشددت الهيئة في بيانها على أن على الناخب بعد استعلامه عن دائرته الانتخابية حسب مكان إقامته وفي حال كان خطأ في بياناته يستدعي التصويب أو التحديث فإن عليه التقدم بطلب لدى دائرة الأحوال المدنية، التي أعدت إجراءات من شأنها تسهيل عملية النقل وفق أحكام القانون والشروط المحددة لهذه الغاية.
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