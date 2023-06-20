محاذير وأخطاء شائعة لذبح الأضحية وحفظ اللحم وطبخه

عماد العجلوني

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أوضح رئيس جمعية مربي المواشي المهندس زعل الكواليت بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بالأضاحي.وقال الكواليت في تصريح خاص لـ"الغد" بأن لحم الأضحية يجب التعامل معه بكل دقة وحذر من حيث طريقة الحفظ والأكل .وأوضح أنه لا مشكلة في طبخ طعام الاضحية وتناوله بعد الانتهاء من ذبحها وتنظيفها وتقطيعها خاصة في الوجبات التي تكون مطبوخة على أفران الغاز كـ "المنسف" على سبيل المثال.وأردف أنه فيما يتعلق بالأضحية التي يريد صاحبها أو من تصل إليه طهيها على الفحم فإنه وفق الكواليت يجب تركها داخل الثلاجة لمدة 24 ساعة على الأقل حتى تكون سهلة الاستواء على الفحم.وأوضح أنه فيما يتعلق بالخطأ الشائع حول وجود سموم في الاضحية حال طبخها فورا بعذ الذبح فإنه كلام غير دقيق قطعا.وفيما يتعلق بمن يريد وضع الاضحية في الثلاجة ولا يريد طبخها وانما يريد حفظها لوقت لاحق فقد أكد في تصريحه لـ"الغد" بأنه يجب ترك لحم الأضحية لمدة ساعة على الاقل بعد الذبح ومن ثم وضعها للحفظ في الثلاجة لوقت لاحق.وردا على سؤال حول قيام بعض تجار المواشي باستخدام بعض اساليب الغش والخداع بوضع نسبة أملاح عالية في الأعلاف للأضاحي قبل العيد بأيام لتقوم بشرب كمية كبيرة من الماء ليزداد وزنها عند البيع فقد وجه الكواليت نصيحة لكل من يريد شراء أضحية بأن يشتري من أماكن ومزارع معروفة أو من شخص يتمتع بسمعة طيبة وبثقة عالية بين المواطنين تجنبا للوقوع في الخديعة التي يقوم بها بعض التجار.وأكد على نصيحته بالقول بأن أصحاب المزارع الكبيرة والتجار من ذوي السمعة الطيبة لا يقومون بعمل مثل هذا وفق "الكواليت" حفاظا على مواشيهم وسمعتهم بالدرجة الأولى.وحول ملاحظة بعض المواطنين في المواسم السابقة حول استخدام طرق تعذيب للأضاحي أثناء الذبح وخاصة الاضاحي من فئة العجول والثيران والجمال فقد أكد على ضرورة أن تكون أداة الذبح جاهزة بشكل ممتاز بحيث تقوم بعملها على أكمل وجه دون تعذيب الاضحية.وفيما يتعلق بقيام بعض الجزارين بذبح الأضاحي على جوانب الطرقات وفي أماكن تتجمع فيها الاتربة والأوساخ فقد حذر الكواليت من الذبح في هذه الأماكن لما لها دور من تعرض لحم الأضحية للتلوث موجها رسالة للجزارين بضرورة ذبح الأضحية في مكان نظيف ومعد لهذا الغرض.