الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل تتساقط الثلوج في الأردن الأسبوع الحالي؟

ثلوج في الأردن - (أرشيفية)
ثلوج في الأردن - (أرشيفية)
تراجعت فرص تساقط الثلوج التي كانت متوقعة الأسبوع الحالي، لتتحول إلى "احتمال ضعيف" لتساقط الثلوج الممزوجة بالمطر (البرَد) ليل الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بحسب توقعات إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان

يأتي ذلك في ضوء الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة مؤخرا، ضمن منخفضات جوية متتالية.

وفي التفاصيل، تزداد الأجواء برودة مع ساعات ليل اليوم الأحد، كما يتوقع في ساعات متأخرة من الليل أن تكون الهطولات المطرية غزيرة في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيان، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

وتكون الأجواء باردة في خليج العقبة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات ليوم الأحد:

- احتمال تشكل السيول في ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشمالية والوسطى.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.


وتكون الأجواء نهار غد الاثنين باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، تكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وفي ساعات الليل، تزداد كميات الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة مع هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى قد تكون غزيرة لفترات ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، كما يتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وفي ساعات متأخرة من الليل، هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج مع المطر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (الشراه) ولفترة قصيرة وغير مؤثرة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم الاثنين:

- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.


أما الثلاثاء، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة، وبخاصة في شمال ووسط المملكة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية من المملكة قد تكون غزيرة في شمال المملكة في ساعات الليل.

ويحتمل أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية زخات من الثلج ممزوجة بالمطر أحياناً لفترة محدودة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تؤدي إلى إثارة الغبار في جنوب وشرق المملكة.

التحذيرات ليوم الثلاثاء:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في جنوب وشرق المملكة.


وتستمر الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة يوم الأربعاء، وبخاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون ممزوجة بالثلج أحياناً فوق قمم الجبال العالية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم الأربعاء:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً، وبخاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية أثناء النهار.

- خطر تشكل الصقيع أثناء الليل، وبخاصة فوق المرتفعات الجنوبية العالية ومناطق البادية.
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