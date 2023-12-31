12 إشاعة منتشرة في الأردن الشهر الحالي

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سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، خلال كانون الأول/ ديسمبر الحالي، 12 إشاعة صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين.وقال المرصد في تقريره الشَّهري الصادر اليوم الأحد، إن عدد الإشاعات الشهر الحالي، سجل تراجعا، مقارنة بعددها خلال الشهر الماضي البالغ 18 إشاعة.وبحسب التقرير، شكلت الإشاعات السياسية، نصف إجمالي الإشاعات المسجلة بـ6 إشاعات، والاقتصادية بنسبة 16.67 بالمئة، بواقع إشاعتين، بينما سجلت الإشاعات الأمنية والاجتماعية والصحية والشأن العام، إشاعة واحدة بنسبة 8.33 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة لكل منها.وأشار إلى أن 75 بالمئة من الإشاعات المسجلة خلال الشهر الحالي مصدرها داخلي بواقع 9 إشاعات، و25 بالمئة منها مصدرها خارجي بواقع 3 إشاعات، وأن 58 بالمئة من الإشاعات كان وسيلة نشرها مواقع التواصل الاجتماعي بواقع 7 إشاعات، و42 بالمئة منها الإعلام بواقع 5 إشاعات.وقال التقرير، إن هذه الإشاعات وصلت إلى جمهور المتلقين عبر وسائل إعلام محلية، ومنصَّات نشر علنية، مثل مواقع التَّواصل الاجتماعي ومن بينها: "فيسبوك، وإكس، وإنستغرام، وسناب شات"، وتطبيقات الهواتف الذكية؛ ومنها: "واتساب، وتيليغرام".وأضاف أنَّه طور منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها "المعلومات غير الصّحيحة، المرتبطة بشأن عام أردني، أو بمصالح أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ". (بترا)