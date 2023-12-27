الأربعاء 27 كانون الأول 2023
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24415مشتركا ومشتركة يتقدمون الخميس لتكميلية التوجيهي

ورقة امتحان توجيهي - (تعبيرية)
ورقة امتحان توجيهي - (تعبيرية)
يفتتح غدا الخميس 24415 طالبا وطالبة من أصل 81614 مشتركا، أداء امتحانات الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة العامة (التوجيهي)، حيث سيتقدم طلبة الفروع الأكاديمية والمهنية لتأدية امتحان مبحث التربية الإسلامية.اضافة اعلان

الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة قال إن الوزارة وفرت كافة الإجراءات لضمان سير الامتحان بمنتهى السهولة واليسر.

وأضاف المساعفة في تصريح لـ"الغد"، أن أسئلة الامتحانات ستكون من داخل المنهاج المدرسي وشاملة لجميع الوحدات، داعيا الطلبة إلى التركيز على المنهاج المدرسي والابتعاد عن الدوسيهات والملخصات.

وجدد تأكيده أن الامتحان التكميلي، يعد امتدادا للامتحان العام؛ لذلك ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة التكميلية أيضا.

وتابع المساعفة أن الوزارة شكلت غرفة عمليات في المركز، وأخرى فنية بإدارة الامتحانات والاختبارات لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول مجريات الامتحان من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والكوادر القائمة على عقد الامتحان.

ودعا الطلبة إلى الحضور لقاعات الامتحان قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل، مبينا أن أبواب المدارس ستغلق في تمام الساعة الحادية عشرة للجلسة الأولى والساعة الثانية للجلسة الثانية، ولن يسمح بدخول أي مشترك بعد هذا الوقت.

وأشار المساعفة إلى أن الطالب سيتسلم بطاقة الجلوس في أول امتحان وزاري سيتقدم له من قبل رئيس القاعة.

ولفت إلى أن عدد الطلبة المشتركين بالامتحان من الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 81614، وتوزعوا بحسب المساعفة على الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، إذ سجل 33549 طالبا وطالبة (علمي)، و37433 (أدبي)، وبلغ عدد المسجلين للشرعي نحو 136 طالبا.

أما في الفروع المهنية، فسجل 3394 (صناعي)، و2308 (زراعة)، و877 (فندقي وسياحي)، و3917 (اقتصاد منزلي).

وبين المساعفة أن عدد الطلبة المشتركين الذين سجلوا لرفع المعدل بلغ 13834 طالبا وطالبة، بينما سجل 67780 لاستكمال متطلبات النجاح.

وأشار إلى أن الامتحان، سيجرى في 833 قاعة امتحانية بـ381 مركزا امتحانيا، موزعا على مديريات التربية والتعليم كافة، بالإضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية، تحسبا لأي طارئ، بينما سيتقدم للامتحان 40 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث، موزعة على 9 قاعات، بينما سيتقدم للامتحان 275 من من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الدورة، موزعين وفق فئات: الطلبة الصم وعددهم 78، الكفيفون 36، ذوي الإعاقة الحركية 73، الشلل الدماغي 33، وضعاف البصر وعددهم 55.

وأوضح أن الورقة الامتحانية في المباحث الدراسية ستتكون من 50 فقرة أسئلة موضوعية، باستثناء 3 مباحث تتراوح فيها نسبة الأسئلة المقالية بين 40 إلى 50% وهي: اللغة العربية (مشترك) واللغة الإنجليزية، والرياضيات، وسيكون مبحث الرسم الصناعي 100%، أسئلة مقالية لخصوصيته.

ولفت إلى أن الوزارة كانت قد وجهت للطلبة، مجموعة رسائل وإرشادات؛ حرصا منها على سلامة سير امتحاناتهم، تضمنت: اصطحاب بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر، عند تقديم الامتحان، وعدم اصطحاب أي من أجهزة: الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها؛ للقاعة والتأكيد على ترك كل ما يتعلق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارجا، والتأكد من برنامج والمباحث المقررة، والوقت المحدد لكل امتحان، والالتزام بالتعليمات الناظمة له.

وأوضح المساعفة أن الوزارة ستزود كل مشترك بمقلمة تتضمن قلم رصاص وحبر وممحاة ومبراة  منذ امتحانه الأول تبقى على مقعده طيلة فترة امتحاناته

وبين أن الوزارة سمحت باستخدام الآلة الحاسبة في المباحث التي تتطلب طبيعتها استخدامها، والتي ستسلم لكل مشترك في ثاني أيام الامتحان 30/12/2023، وتبقى على مقعده إلى نهاية اليوم الأخير، وسيكون للمشترك الحق في استخدامها من عدمه، منوهة أن استخدام الآلة الحاسبة اختياري ويعود لرغبة الطالب المشترك، في أي مبحث من المباحث التي تتطلب طبيعته استخدامها.

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