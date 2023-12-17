تطبيق بنك أسئلة التوجيهي بدءا من العام الدراسي المقبل

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قالت المدير التنفيذي للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة شرين حامد، إن بنك أسئلة اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي" هو جزء من عملية تطوير امتحان الثانوية العامة بشكل عام وهو مقترح وافق عليه مجلس التعليم.وأضافت حامد في حديثها لإذاعة الأمن العام "أمن إف إم"، اليوم الأحد، أن بنك الأسئلة سيكون لكافة المباحث الدراسية للصف الحادي عشر "النظام الجديد" والصف الثاني عشر أيضا.وتابعت أن المركز سيقوم باختيار مجموعة من الكوادر الإشرافية بالتنسيق مع إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة وسيتم تدريبهم على بناء الفقرات الاختيارية أو الأسئلة التي لها أسس من قبل شخص مختص في هذا المجال بتدريب الكوادر على فَنّيّات كتابة الأسئلة ومراحلها وفق برمجية بنوك الأسئلة.وأردفت حامد أن وزارة التربية اعتمدت برمجية لاستخدامها لغايات تخزين الأسئلة ومراجعتها وتدقيقها علميا وفنيا قبل إقرارها لتكون ضمن تجمع الأسئلة، إذ من المتوقع أن يتم تجهيز ما بين 800 إلى 1000 سؤال لكل مبحث ليتم استخدامها في تكوين نماذج من الأوراق الاختبارية المتكافئة والتي تحقق العدالة وتناسب مستويات الطلبة كافة.وفيما يتعلق بتطبيق بنوك الأسئلة، قالت إنه سيتم البدء بالتطبيق اعتباراً من العام الدراسي المقبل لطلبة الصف الحادي عشر الذين سيجلسون للسنة الأولى لامتحان الثانوية العامة بأربعة مباحث؛ هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، وستكون الأولوية الأولى للثانوية العامة وهو برنامج تطويري طموح تقوده وزارة التربية والتعليم ويساعدها المركز.