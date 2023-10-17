الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
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70 % نسبة الإنجاز بمشروع إعادة تأهيل طريق العارضة

70% نسبة الإنجاز بمشروع إعادة تأهيل طريق العارضة
70% نسبة الإنجاز بمشروع إعادة تأهيل طريق العارضة
بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل طريق العارضة 70 بالمئة، ومن المنتظر إنهاء الأعمال بالمشروع في الربع الثاني من العام المقبل، أي قبل موعد تسليمه بعدة أسابيع.اضافة اعلان

وقال المهندس المشرف على المشروع لوكالة "بترا"، إن نسبة الإنجار بأعمال القطع بلغت نحو 98 بالمئة، في حين بلغت نسبة الإنجاز بأعمال الطمم 95 بالمئة، وبأعمال الباطون المتمثلة بالجدران الاستنادية ما نسبته 95 بالمئة، حيث تبلغ مجموع أطوال الجدران في المشروع ذاته ما يقارب 5 كيلو مترات طولية.

وحول الأعمال الحالية في المشروع، بين الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، أنه تم البدء خلال الأسبوع الحالي بالأعمال الإسفلتية في المشروع، مشيراً إلى أن الأجزاء التي تأخذ وقتا وجهدًا كبيرًا في العمل قاربت على الانتهاء وتم إنجازها بنسب عالية.

وقال المحارمة، إن الأعمال في المشروع تتمثل بإعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية مع أكتاف وإنشاء تقاطع حمرة الصحن التي تم تجهيزها وتحويل السير إليها لغايات تنفيذ أعمال الطريق الرئيسي السلط - العارضة.

واضاف أن المشروع ذو أهمية عالية، حيث يربط بين طريقين رئيسيين يعتبران شريانا حيويا يربط العاصمة عمان ومحافظة البلقاء بمنطقة البحر الميت السياحية ومنطقة وادي الأردن الزراعية.

وتابع المحارمة أن المشروع استراتيجي مهم وحيوي من المنتظر أن يسهم في تعزيز الحركة السياحية والاستثمارية في المملكة بما ينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية ككل.

وكانت الوزارة قد هيأت تحويلة (حمرة الصحن)، والتي تم تجهيزها وتحويل السير إليها لغايات تنفيذ أعمال الطريق الرئيسي (السلط العارضة)، والتي تم إعادة إنشائها بمواصفات عالية واضعة بعين الاعتبار عناصر السلامة المرورية، للحفاض على سلامة مرتادي الطريق.

وبلغت تكلفة المشروع نحو 26 مليون دينار، علما أنه ممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية ومن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان.
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