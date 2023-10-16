الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

توجيه حكومي بإجراء دراسات لتأهيل طريق "الكرك- الصافي" وإنارة "البحر الميت"

اجتماع يناقش تأهيل طريق "الكرك- الصافي" وإنارة طريق البحر الميت
اجتماع يناقش تأهيل طريق "الكرك- الصافي" وإنارة طريق البحر الميت
وجه وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، المعنيين في الوزارة لإجراء الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل طريق الكرك- غور الصافي "الخرزة" وتنفيذ توسعة لطريق اللجون- الجديدة- الربة، إضافة إلى دراسة إنارة طريق البحر الميت من منطقة الفنادق وحتى نهاية الطريق جنوبا.اضافة اعلان

وأكد أبو السمن خلال استقباله نائب رئيس مجلس محافظة الكرك "اللامركزية" وعددا من أعضاء المجلس، بحضور الوزير السابق حيا القرالة، وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، حرص الوزارة على استمرارية التنسيق والتعاون مع الشركاء في مجالس المحافظات، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد على ضرورة تسريع إجراءات أمر المباشرة بالعطاءات التي تمت إحالتها في محافظة الكرك وتوفير المخصصات اللازمة لها، موجها المعنيين في الوزارة إلى متابعة الإجراءات مع وزارة المالية لتحويل مخصصات تلك المشاريع إلى صندوق الوزارة بهدف دفع عملية الإنجاز في المشاريع وتجاوز المشاكل البيروقراطية التي قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع.

كما أكد أبو السمن ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشاريع المحافظة في قطاع الأشغال قبل نهاية هذا العام، وتقديم أشكال الدعم كافة للشركاء في المجلس.

من جهتهم، ثمن أعضاء مجلس محافظة الكرك، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأشغال العامة والإسكان في تنفيذ مشاريع المحافظة، وتأكيدها ضرورة تكاتف الجهود المبذولة بين الجهات المعنية كافة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدوا أن وزارة الأشغال العامة شريك استراتيجي للمجلس وساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية المهمة، مشيرين إلى أن التعاون القائم والمستمر بين الوزارة والمجلس سيساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الكرك.

يذكر أن وزارة الأشغال تنفذ حاليا 16 مشروعا لحساب مجلس محافظة الكرك؛ منها مشاريع طرق زراعية وقروية تشمل طرقا تربط بين عدد من قرى وبلدات المحافظة ومشاريع إنارة على طريق راكين وطريق سكا- البقيع وطريق الكرك- غور الصافي، كما تنفذ الوزارة عددا من المشاريع الأخرى في مجال المياه والبيئة ومقرات أندية رياضية، إضافة إلى مشاريع القطاعين التربوي والصحي.
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