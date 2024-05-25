 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يشارك في اجتماعات "الصحة العالمية" بجنيف

علم الأردن
علم الأردن
 يشارك الأردن في اجتماعات الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية في مدينة جنيف بسويسرا غدا وحتى مستهل الشهر المقبل تحت شعار "الجميع من أجل الصحة، والصحة من أجل الجميع". اضافة اعلان
ويترأس وزير الصحة د. فراس الهواري، الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات، ويلقي كلمة باسم الأردن أمام الجمعية كما يلقي الهواري الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة.
وسيسبق اجتماعات الجمعية، اجتماعا لمجلس وزراء الصحة العرب يعقد اليوم في جنيف السويسرية برئاسة الهواري.
ويضم الوفد الأردني: المندوب الدائم للمملكة في جنيف السفير وليد عبيدات والأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية د. إلهام خريسات ومدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي هدى عبابنة، ومدير مديرية الأمراض غير السارية د. أنس المحتسب ومدير مديرية الأمراض السارية د. محمد الحوارات والمستشار د. محمد العقيل والسكرتير الأول أحمد الفار من البعثة الأردنية في جنيف.
وتتمحور أجندة عمل الجمعية لهذا العام حول الأهداف المليارية الثلاثة لمنظمة الصحة العالمية والمتمثلة باستفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية. 
وينتظر حسب بلاغ للمنظمة، أن تشمل المناقشات والقرارات الرئيسية المتوقعة خلال أشغال الجمعية، الموافقة على برنامج العمل العام الـ14 لها، إذ تتناول إستراتيجية الصحة العالمية الجديدة للمنظمة 2025-2028، الآثار الصحية الناجمة عن الاتجاهات الكبرى مثل تغير المناخ والشيخوخة والهجرة والتقدم العلمي والتكنولوجي.
ويتوقع بأن تدرس الجمعية، الاتفاق بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها في أفق ضمان استعداد البلدان بشكل أفضل، لمواجهة فعالة ومنصفة للأوبئة المستقبلية، وسيصدر عن اللقاء قرارات بشأن مجموعة من الأولويات الصحية، بما في ذلك المناخ والصحة، وحالات الطوارئ، ومقاومة مضادات الميكروبات، والأمراض المعدية وغير المعدية، والصحة العقلية، وصحة المرأة.
وستعقد خلال اجتماعات الجمعية، موائد مستديرة يناقش فيها مندوبو الجمعية والوكالات الشريكة وممثلو المجتمع المدني وخبراء المنظمة، الأولويات الراهنة والمستقبلية لقضايا الصحة العامة ذات الأهمية العالمية.
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