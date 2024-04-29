الخصاونة يلتقي نظيره القطري ووزير الطاقة السعودي

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الرياض - حذر رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، من أن أي عمل عسكري على رفح، ستكون له نتائج كارثية تضاف إلى الكارثة الإنسانيَّة التي سبَّبها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، وندعو العالم إلى منع حدوثه.جاء ذلك في نطاق لقاء جمع بينه ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أمس.وبحث الجانبان في اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء د. إبراهيم الجازي العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وآفاق توسيع التعاون المشترك، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.وأكدا على العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الأردن وقطر والتي تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.كما أكدا الحرص المشترك على زيادة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وفقا لخطط عمل متكاملة تنعكس بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين .وشددا على موقف البلدين بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل مستدام وعاجل وإطلاق أفق سياسي يضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلة، ذات السيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط 4 من حزيران (يونيو) عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة في إطار حل الدولتين.وثمَّن الخصاونة، دور دولة قطر الشَّقيقة ومساعيها للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى بما يفضي إلى إنهاء حالة الحرب التي دخلت شهرها السابع.الى ذلك، التقى الخصاونة على هامش المنتدى، وزير الطاقة السعودي سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان.وأكد الجانبان، العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكتين، التي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والحرص المشترك على تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة.وبحثا بحضور وزير الطاقة د. صالح الخرابشة، أوجه التعاون في مجالات الطاقة بين البلدين، مؤكدين الحرص على تطوير هذا التعاون، وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.-(بترا)