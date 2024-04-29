الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة يلتقي نظيره القطري ووزير الطاقة السعودي

رئيس الوزراء بشر الخصاونة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة
الرياض - حذر رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، من أن أي عمل عسكري على رفح، ستكون له نتائج كارثية تضاف إلى الكارثة الإنسانيَّة التي سبَّبها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، وندعو العالم إلى منع حدوثه.اضافة اعلان
جاء ذلك في نطاق لقاء جمع بينه ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أمس.
وبحث الجانبان في اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء د. إبراهيم الجازي العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وآفاق توسيع التعاون المشترك، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكدا على العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الأردن وقطر والتي تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
كما أكدا الحرص المشترك على زيادة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وفقا لخطط عمل متكاملة تنعكس بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين .
وشددا على موقف البلدين بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل مستدام وعاجل وإطلاق أفق سياسي يضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلة، ذات السيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط 4 من حزيران (يونيو) عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة في إطار حل الدولتين.
وثمَّن الخصاونة، دور دولة قطر الشَّقيقة ومساعيها للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى بما يفضي إلى إنهاء حالة الحرب التي دخلت شهرها السابع.
الى ذلك، التقى الخصاونة على هامش المنتدى، وزير الطاقة السعودي سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وأكد الجانبان، العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكتين، التي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والحرص المشترك على تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة.
وبحثا بحضور وزير الطاقة د. صالح الخرابشة، أوجه التعاون في مجالات الطاقة بين البلدين، مؤكدين الحرص على تطوير هذا التعاون، وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من إطلاق البرنامج التدريبي لتعزيز مشاركة النساء الراغبات بالترشح للانتخابات النيابية أمس-(بترا)

300 امرأة ينخرطن في البرنامج التدريبي للمترشحات في الانتخابات

منذ 24 دقيقة
1714419918978

شرطة البادية تنقذ عائلة علقت مركبتهم في إحدى المناطق الصحراوية

منذ 30 دقيقة
جانب من مشاركة رئيس الوزراء في جلسة خاصة حول الحرب على غزة - (بترا)

الخصاونة: الهجوم على رفح سيكون كارثيا بكل المعايير وندعو العالم لمنع حدوثه

منذ 37 دقيقة
جانب من الدمار في غزة جراء العدوان الإسرائيلي - (وكالات)

جولة بلينكن السابعة في المنطقة.. هل ستنهي الحرب على غزة؟

منذ 42 دقيقة
الأمير الحسن بن طلال خلال رعايته إطلاق منصة "MentaHealth" لرابطة الطبيبات العربيات أمس-(بترا)

الحسن: تدمير القطاع الطبي بغزة إلغاء لفرص الأجيال

منذ 46 دقيقة
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. مهند المبيضين

المبيضين: الأردن وفلسطين رئتان بقلب واحد

منذ 46 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التصورات الأخطر في هذه الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

ثورة الجامعات.. هل تغير وجه أميركا؟

محمود خطاطبة |اليوم

حتى إذا ما سلك الخلافة انتثر

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أخبار اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دولة على حدود 67

سميح المعايطة |اليوم

أهذه أميركا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات | منذ3 ساعة
‏كنيس يهودي في سارسيل، خارج باريس – (المصدر) ‏

المنطق المزيف لـ"الحق التاريخي" اليهودي في إسرائيل‏

ترجمات | منذ3 ساعة
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات |28 نيسان 2024
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات |28 نيسان 2024
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غير مستقر

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة
 
 