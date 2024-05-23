"الزراعة: افتتاح مصانع واتفاقيات لإنشاء مصانع تصنيع غذائي في المفرق

افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس في محافظة المفرق مصنع للتعبئة والفرز والتصنيع الغذائي التابع لشركة الصحراء الذكية.

وتفقد خلال الزيارة مشاريع الصحراء الذكية الممولة من مشروع الصحراء الذكية ومشاريع التصنيع الغذائي الممولة من الإقراض الزراعي.

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وتابع الحنيفات سير العمل في تلك المشاريع التي تعمل وفق منظومة الصحراء الذكية في استخدام تقنيات وتكنولوجيا المياه والحصاد المائي التي تهدف الى مساعدة المزارعين في المحافظة على التكيف مع المتغيرات المناخية. واطلع على سير العمل بمزرعة الزعتري النموذجية في منطقة الزعتري والممولة من الإقراض الزراعي حيث بين أن الوزارة تعمل وفق الخطة والوطنية للزراعة المستدامة وضمن محور التكيف مع المتغيرات المناخية والشراكة مع القطاع الخاص ومحور الإرشاد الزراعي على دعم وتمويل المزارعين لتوفير بيئة زراعية ملائمة.

وأشار الحنيفات إلى أن عام 2024 عام زراعي وصناعي جيد على محافظة المفرق وجميع محافظات المملكة ونحن بصدد الاحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش، فمن خلاله سيتم افتتاح ثلاثة عشر مصنعاً خلال هذا العام، منها مصنعين اثنين منطقة الحسين التنموية في المفرق، منها مصنع لتجفيف الخضار والفواكه واللوزيات والعنب وبالتالي ستكون هناك نقله نوعيه لقطاع الزراعة والمزارعين في المحافظة.

واضاف الحنيفات إلى أن هناك اصناف غير قابله للتسويق سيتم استغلالها في التصنيع، بالإضافة لمصنع اخر لإطعام القطط و الكلاب وامتصاص الطعام الفائض من الفنادق والمطاعم سيتم افتتاحه قريبا في مدينة الحسين التنموية.

ولفت إلى أن هناك شراكة بين الشركة الأردنية الفلسطينية وشركة الصحراء الذكية لزراعات غير التقليدية القابلة للتسويق، بالإضافة الى وجود عقود خارجية لتسويقها و لابد من الاهتمام بالتعبئه والتدريج ونحن اليوم لدينا مشغل لتعبئه تدريج مما يشكل رافعه حقيقية لزياده تنافسية المنتج الزراعي الأردني سواء في الأسواق الخليجية او الأوروبية وهذا من اهم خطط وزارة الزراعة خلال هذا العام والتي تهدف الى التصنيع الغذائي حيث تم توقيع 16 اتفاقية مع مستثمرين ما نجح منها حوالي ١٣ اتفاقية ،و تشغل الأيادي الأردنية العاملة، وتمتص الفائض من المنتج الزراعي سواء خضار او وفواكه بالإضافة الى الامن الغذائي ولا ننسى السلعة الإحلاليه من السلعة المستورده والتي لها دور كبير في ميزان المدفوعات والعملة الصعبة. بحسب الحنيفات .



ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية نيكولاس تريمبلي بين أن الوكالة فخورة بدعمها للقطاع الزراعي في الريف الاردني، مشيرا الى أن طريقة دعمنا لشركة الصحراء الذكية فريدة من نوعها ويشكل افتتاح مصنع شركة الصحراء الذكية ابتكارا جديدا لاستحداث فرصة فرص عمل محلية.

واكدت مدير عام شركة تطوير المفرق ليزا الدغمي أنه تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ومن خلال الجهود الحثيثة لوزارة الزراعة تم شمول منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بمشروع تحفيز الصناعات الغذائية والذي يهدف إلى تطوير الصناعات الغذائية الزراعية وبما يكون له أثر إيجابي على تعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن المنطقة وقعت عقودا مع عدد من المستثمرين بهذا القطاع وعلى مساحة تقارب 4500 متر مربع.

وبدوره قال المهندس ثابت حصوة مدير الشركة التابعة لمشروع الصحراء الذكية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، أن هذا المشروع جاء من خلال مبادرة لدعم اهالي المنطقة والجالية الموجودة فيها لتغطية المنتجات التي تنتج في المصنع ولتكون قابلة تسويقيا ليتم تصديرها خارجيا. فالهدف هو ابرام العقود لتلك المنتجات بحيث يتم تجهيزها بصورتها المقبولة تسويقيا ومن ثم تصديرها بو اسطة شركتنا ( شركة الجصراء الذكية) المعنية بعقد وإبرام تلك العقود.

وأضاف أن عدد العمال في هذا المشروع والمصنع الذي يختص بالانتاج ما يقارب 65 عامل من اهالي المنطقة فيما يتم تدريبهم وتأهيلهم لاستلام عملهم ونسبه العمالة الاردنية في المصانع 80% اما العمالة السورية 20% اما في المزارع الاخرى فإن العمالة الأردنية 70% والسورية 30% واغلب العمالة الأردنية من اهالي المنطقة.