السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الزراعة" تدعو الأردنيين لشراء الثوم المحلي

الثوم الأخضر
الثوم الأخضر

أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أن هناك فائض في كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية والمتوفرة في الأسواق المحلية.

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وقال المجالي في بيان صحفي السبت، إن الاحتياج المحلي اليومي يبلغ ١٧ طنا، والوارد اليومي من محصول الثوم يصل الى ٥٩ طنا ، والذي عملت عليه الوزارة بشكل تراكمي وصولا الى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج .

 

وأشار الى أن موعد حصاد المنتج الأردني هو الأول والأسبق قياسا بدول العالم، وفي ظل دعم الوزارة وتوجيه المزارعين لتغيير النمط الزراعي وتحقيق الأكتفاء الذاتي وسد الإحتياجات المحلية من محاصيل العجز، حيث تجاوزت المساحة المزروعة من الثوم ١١ ألف دونم، ويتوقع أن يصل الإنتاج من ١٥ إلى ٢٠ ألف طن وهو ما يزيد عن الإستهلاك المحلي، ويوفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من التصدير ومدخلات الانتاج وعمليات التصنيع الغذائي .

 

وأكد أن كل ما يدور عبر بعض وسائل الإعلام، هو يجانب الحقيقة لأنه يعتمد على تصريحات وليس تقدير ميداني للكميات والأسعار . 

وتهيب وزارة الزراعة بضرورة التوجه إلى المنتج المحلي من الثوم المحلي الأخضر والذي يباع الآن في الاسواق المركزية بأقل من الدينار للكيلو ودينار نصف للكيلو في اسواق التجزئة.

 

وأكدت أن تشجيع هذا المنتج ينعكس على المزارع المحلي والاقتصاد الوطني، خاصة أن القيمة المضافة من هذه الزراعة تنعكس محليا من عمالة وطاقة ومدخلات إنتاج

 

وقالت الوزارة إنها مستمرة في حماية هذا المنتج وذلك وفق دراسات ومسوحات وخطة تؤكد وجود فائض في الانتاج سيحقق من خلال التخزين وفرة في المنتج،  علما بأن الثوم الأخضر متوفر وبأسعار مقبولة ويمتاز المحصول بأنه طازج يحتفظ بكامل قيمته الغذائية والإستطبابية قياسا بالثوم الجاف والمخزن من أكثر من عام.

 

ووجهت الوزارة إلى العودة للطرق التقليدية في شراء الاحتياجات السنوية من الثوم الأخضر وتجفيفه منزليا ، حيث ان أسعاره منخفصة قياسا بالثوم الجاف ومتميز من بالجودة و المذاق.

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