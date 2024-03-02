هاجس الجوع يسيطر على اجتماع "الأغذية والزراعة"

عبدالله الربيحات

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عمان - يعقد الاجتماع الوزاري للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى في عمّان، غدا برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.وخلال الاجتماع الذي يُعقد كل سنتين، ويستمر لمدة يومين، سيجتمع وزراء من بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لتقييم الوضع الحالي لنظم الأغذية الزراعية الإقليمية ووضع خطة عمل مستقبلية، فضلاً عن تحديد الأولويات الرئيسية لبرنامج عمل المنظمة في المنطقة.ويعقد الاجتماع في الوقت الذي يواجه العالم تحديات كبيرة في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يسعى إلى القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول العام 2030.وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والتي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في مستويات انعدام الأمن الغذائي.ويعزو البعض هذا التطور إلى العديد من العوامل، من أبرزها تأثير النزاعات وأزمة المناخ وغيرها من الكوارث، فيما تشكل الأزمات الأخيرة في غزة والسودان واليمن، إلى جانب الضغوط طويلة الأمد في بلدان أخرى مثل سورية والعراق، مصدر قلق بالغ، وتُحتم اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على هذه التحديات وحماية سلاسل الإمدادات الغذائية لضمان الأمن الغذائي للجميع.ويسعى الاجتماع إلى إحداث التحول في نظم الأغذية الزراعية لجعلها أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة وقدرة على الصمود، وستكون هذه إحدى القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش في الاجتماع الوزاري.وعملت منظمة الأغذية والزراعة على مواءمة جهودها وتوجيه تركيزها نحو دعم الأعضاء في تسريع التحول المطلوب، حيث اعتمدت إستراتيجيات عمل مرنة، وقدمت بيانات آنية مخصصة ودعماً تحليلياً، وعززت مشاركتها مع الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات المالية الدولية، وعقدت شراكات تحويلية مع جميع الجهات الرئيسية الفاعلة.كما سيناقش الاجتماع أهمية أن تتحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها، وأن تلعب دوراً قيادياً في هذا السياق، إلى جانب الجهود الجماعية التي يبذلها جميع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة.وسيبين الاجتماع أن التحديات التي تواجهها نظم الأغذية الزراعية في جميع أنحاء المنطقة وخارجها هائلة وفي ازدياد مستمر، مع تزايد عدد السكان وتضاؤل الموارد الطبيعية، الأمر الذي يتطلب السعي لتحسين الإنتاجية والكفاءة قدر الإمكان، بحيث ننتج المزيد بموارد أقل.