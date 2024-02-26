الصفدي: الاحتلال الإسرائيلي جاوز المدى

زايد الدخيل

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عمان- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ان الاحتلال الاسرائيلي جاوز المدى، وتعدى ظلمه الحدود وخرق كل حق إنساني، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي له وتعريه لاقانونيته ولاإنسانيته، وحماية شعب أعزل من بطشه.واضاف خلال مشاركته امس بأعمال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ55 في جنيف، “احفظوا صدقية قانون دولي إنساني يُفترض أنه وجد لكل الشعوب لا ليطبق انتقائياً وفق هوية المظلوم، وقوة الظالم”.وأضاف، “إن للرضيع الفلسطيني حقا في الحليب يحرمه إياه الاحتلال الإسرائيلي، وللفلسطينيين، أمهاتٍ وآباء، شبابا وكهولاً، حق في الحياة والحرية والدولة يستبيحه الإحتلال الإسرائيلي، وفي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يعاني الفلسطينيون ويلات الاحتلال، ينامون على قهره، ويستيقظون على قمعه”.وألقى الصفدي كلمة الأردن في الجلسة، وتاليا نصها:بسم الله الرحمن الرحيمسعادة السفير عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان، سعادة فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، الزملاء الأعزاء،للرضيع الفلسطيني حق في الحليب يحرمه إياه الاحتلال الإسرائيلي، للطفل الفلسطيني حق في مدرسة آمنة يحول دونه الاحتلال الإسرائيلي. للشعب الفلسطيني، أمهات وآباء، شباباً وكهولاً، حق في الحياة والحرية والدولة يستبيحه الاحتلال الإسرائيلي.في الضفة الغربية وبما فيها القدس المحتلة، يعاني الفلسطينيون ويلات الاحتلال، ينامون على قهره، ويستيقظون على قمعه.حرية العبادة حق إنساني يحاصره الاحتلال، وحرية التنقل كذلك، التعليم والعمل والأمن والمحاكمة العادلة وملكية البيت والحقل حقوق إنسان أساسية يستبيحها الاحتلال، وفي غزة، يموت الفلسطينيون نتيجة عدوان غاشم، يقتل الأبرياء قصفاً، وتجويعاً.في كل بقعة في غزة دليل على خرق إسرائيل حقوق الإنسان الفلسطيني، في البيوت التي دمرتها، في المدارس التي قصفتها، في المستشفيات التي اقتحمتها.أحالت إسرائيل مدارس حوالي 650 ألف طالب ركاماً، أو ملاجئ مكتظة، يفترش أرضها مئات الألوف من النازحين الذين أجبرتهم على ترك بيوتهم وحواريهم وأحلامهم.استباحت أماكن عبادتهم، لــ1400 عام أحيا المصلون ذكر الله في مسجد عمر، إلى أن دمرته إسرائيل، لــ1600 عام ارتفعت دعوات المؤمنين في كنيسة القديس برفيريوس، إلى أن قصفتها إسرائيل.الزملاء الأعزاء، جاوز الاحتلال المدى، تعدى ظلمه الحدود، خرق كل حق إنساني، تصدوا له. عروا لا قانونيته ولا إنسانيته، احموا شعباً أعزل من بطشه، احفظوا صدقية قانون دولي إنساني، يفترض أنه وجد لكل الشعوب، لا ليطبق انتقائياً، وفق هوية المظلوم، وقوة الظالم.حاسبوا من يخرق الحقوق الإنسانية لشعب كامل محروم حقه الإنساني الأساسي في تقرير مصيره.دينوا الاحتلال وجرائمه، طبقوا القانون الدولي على الحكومة التي تكرسه، على مسؤوليها الذين يسلبون حق الفلسطينيين في الحرية، على عنصرييها الذين ينكرون إنسانية الفلسطينيين، على متطرفيها الذين يحيلون حقول الفلسطينيين لمستوطنات لا شرعية، الذين يجعلون وطنهم سجناً، يعتقلون أطفالهم تعسفياً، ويمكنون إرهاب المستوطنين ويحمونه.قولوا إن العدوان على غزة يجب أن يتوقف فوراً، جاهروا أن مرتكبي جرائم الحرب ضد الأبرياء العزل يجب أن يحاسبوا، أعلنوا أن محمد فتوح مات في غزة مقتولاً بالتجويع، بعد خمسة وأربعين يوماً من ولادته، ضحية عدوان حرمه الماء، ومنع عنه الحليب.الزملاء الاعزاء،سيظل الأردن ملتزماً التفاعل مع جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وستستمر جهوده بمعالجة أي فجوة تشريعية، وتصحيح أي ممارسة مغلوطة، وتطوير كل ما يجب من قوانين لترسيخ منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع فئات المجتمع.مسيرة الإصلاح تمضي إلى أمام وفق رؤية تطويرية تشريعية، سياسية، اقتصادية شاملة، ذاك أن التحديث والتطوير ومعالجة الاختلالات نهج ثابت يتدرج الأردن في تنفيذه، وفق برامج واضحة، وبإرادة صارمة.وشرح تقرير الأردن الذي قدم خلال الاستعراض الرابع للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلسكم الكريم، في شهر كانون الثاني الماضي، التحديات التي نواجه، والبرامج والخطوات التي ينفذها الأردن لتجاورها، وفصل القوانين والأنظمة التي اعتمدها، من أجل تطوير حال حقوق الإنسان حقاً لكل أردني”.