الغياب يحرم 1600 طالب من امتحان "التوجيهي"

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عمان – كشف الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، عن حرمان 1600 من طلبة الصف الثاني عشر من التقدم لامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة(التوجيهي) بدورته المقبلة التي ستنطلق أولى جلساتها في 25 حزيران (يونيو) المقبل نتيجة لتجاوزهم نسبة الغياب المسموح به.وقال المساعفة في تصريح لـ"الغد" أمس، إن البند 11 من المادة 8 لأسس النجاح والإكمال والرسوب لعام 2023-2024 تنص على أن"يكون الطالب راسبا في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إذا تجاوزت نسبة غيابه عن الدوام 20 % من مجموع أيام الدوام المدرسي بعذر وبغير عذر".كما ونص البند 5 من ذات المادة أيضا على أن " يكون الطالب راسبا في أي صف من الصفوف الرابع وحتى الثاني عشر في الحالات الاتية :- اذا قصر في أربعة مباحث أو أكثر، إذا قصر في أي امتحان من امتحانات الإكمال التي تقدم لها، إذا تجاوز نسبة الغياب الموجبة للرسوب، بحسب المساعفة.وتابع المساعفة أن الوزارة ستبدأ في العام الدراسي المقبل بتطبيق حد جديد لعدد أيام غياب طلبة المدارس لتبلغ10 % بدلا من 20% المعمول بها حاليا، مشيرا إلى أن أسس النجاح والرسوب الحالية، تسمح للطالب بنسبة غياب 20 % بواقع 10 % بعذر و10 % بدون عذر؛ أي نحو 40 يوما طيلة العام الدراسي، أي 8 أسابيع إذا كان الدوام 5 أيام في الأسبوع.وأضاف أن التعديلات الجديدة التي ستطبق بداية العام الدراسي المقبل، سيكون الحد الأقصى لغياب الطالب فيها لسبب قهري أو مرضي 10 % سواء بعذر أو بدون؛ أي من تجاوز تلك النسبة، سيرسب في صفه وسيعيده مرة أخرى.وبين أن الوزارة تهدف من هذا التعديل لضبط حضور الطلبة للمدارس ومنع تسربهم، فضلا عن أن العملية التعليمية تراكمية، وأي خلل يحدث فيها نتيجة لتغيب الطلبة عن دوامهم المدرسي، سيؤثر سلبا على تحصيلهم الأكاديمي ومستواهم التعليمي.وأوضح أن الوزارة وفق التعليمات الجديدة، حددت نسبة الغياب المسموح بها، سواء بعذر أم بغير عذر، إذ إن على الطالب الحذر من تجاوزها، مبينا أن المدرسة لها دور كبير بتوعية الطلاب بخطورة التغيب؛ وذلك لإعطاء المناهج كاملة خلال فترة محددة، بالإضافة لوجوب التواصل مع أولياء الأمور لمعرفة أسباب التغيب.وأكد المساعفة أنه يجري رصد الحضور والغياب في مدارس الأردن يوميا، وإرسال السجل للوزارة؛ وفي حال اكتشف فرق فيما هو موجود على أرض الواقع وما يرسل، تتخذ الإجراءات اللازمة.وأكد المساعفة ضرورة وعي أولياء الأمور بخطورة غياب الطلبة المستمر عن مقاعدهم الدراسية، وتأثير ذلك على مستواهم التحصيلي الدراسي، لافتا إلى أهمية تعاون أولياء الأمور مع المدرسة في ضبط حالات الغياب.وكان الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية د. نواف العجارمة قال في تصريحات اعلامية أمس، إنه تم حرمان 1600 طالب من التقدم لامتحان الثانوية العامة، مبينا أن نسبة الطلاب المحرومين من التقدم لامتحان الثانوية العامة تشكل أقل من1 %، من مجمل الطلاب المتقدمين للامتحان، والبالغ عدهم نحو 131 ألف طالب نظامي.وبين العجارمة أن طالب التوجيهي يحق له غياب 43 يوما (بعذر ودون عذر) خلال عام التوجيهي، وفق التعليمات الصادرة من الوزارة.وأشار العجارمة إلى أن هنالك منصة تابعة لوزارة التربية والتعليم لرصد غياب طلبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية،لافتا إلى أن 6 أيار(مايو) المقبل سيكون آخر يوم لرصد الغياب بين طلبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية.واعتبر العجارمة، أن الغياب عن المدرسة أصبح ظاهرة بين طلاب التوجيهي ولا بد من وضع ضوابط لمواجهتها.