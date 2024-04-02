الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملكة رانيا تقيم إفطاراً لسيدات بمحافظة جرش

الملكة تقيم إفطاراً لسيدات بمحافظة جرش
الملكة تقيم إفطاراً لسيدات بمحافظة جرش

أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم مأدبة إفطار لعدد من لفعاليات النسائية في محافظة جرش بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور.

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وعبرت جلالة الملكة رانيا، عن محبتها لجرش وأهلها بالقول "جرش حلوة بطبيعتها وتاريخها وآثارها، بس الأحلى من كل هذا أهلها وناسها وسيداتها".


وأضافت نحن اليوم مع مجموعة من سيدات الأردن المميزات والمقدرات وكل واحدة منهن قصة عطاء بعملها وبيتها.


من جهته أعرب المحافظ الفاعور، عن شكره لجلالة الملكة على هذه اللفتة
الرمضانية وعلى جهودها وما تقوم به من مبادرات خدمة للمجتمعات المحلية.
-(بترا)

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