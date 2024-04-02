الملكة رانيا تقيم إفطاراً لسيدات بمحافظة جرش

أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم مأدبة إفطار لعدد من لفعاليات النسائية في محافظة جرش بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور.

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وعبرت جلالة الملكة رانيا، عن محبتها لجرش وأهلها بالقول "جرش حلوة بطبيعتها وتاريخها وآثارها، بس الأحلى من كل هذا أهلها وناسها وسيداتها".



وأضافت نحن اليوم مع مجموعة من سيدات الأردن المميزات والمقدرات وكل واحدة منهن قصة عطاء بعملها وبيتها.



من جهته أعرب المحافظ الفاعور، عن شكره لجلالة الملكة على هذه اللفتة

الرمضانية وعلى جهودها وما تقوم به من مبادرات خدمة للمجتمعات المحلية.

-(بترا)