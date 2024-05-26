وزير شؤون القدس: للملك دور بارز في حماية المقدسات

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أطلع وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية أشرف الأعور، خلال لقائه اليوم الأحد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين عصام البدور، على الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها المواطنون المقدسيون والمقدسات، الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.وأعرب الأعور، عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني على موقف المملكة البارز في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والمؤسسات المقدسية، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة للمقدسيين، ودعمه الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لقيام دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.وتحدث الأعور خلال اللقاء عن الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة بعمليات الهدم والمخالفات بحق المقدسيين، وسعي بلدية الاحتلال لفرض المناهج الإسرائيلية في المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية، واحتياجات البلدات الموجودة في ضواحي القدس والموجودة خارج الجدار.بدوره، أكد السفير البدور، موقف جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والقدس المحتلة، واستمرار جهود المملكة على الصعد العربية والدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.وأشار إلى أن الأردن تقوم بكل ما تستطيع لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عملا بالوصاية الهاشمية عليها.وفي نهاية اللقاء، أثنى الطرفان على العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني، وضرورة مواصلة تنسيق المواقف بين الطرفين، وتعزيز أُطر التعاون بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية.--(بترا)