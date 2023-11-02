المد الجماهيري يتصاعد

اضافة اعلان

شبان يهتفون لغزة ولأهلها، خلال تظاهرة حاشدة في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، دعما لأهل غزة ويطالبون بوقف العدوان على القطاع. واستشهد خلال العدوان أكثر من تسعة آلاف فلسطيني وأصيب أكثر من 32 ألفا، 70 % منهم أطفال ونساء.-(تصوير: امير خليفة)