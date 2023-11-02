الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المد الجماهيري يتصاعد

تصوير: امير خليفة
تصوير: امير خليفة
 شبان يهتفون لغزة ولأهلها، خلال تظاهرة حاشدة في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، دعما لأهل غزة ويطالبون بوقف العدوان على القطاع. واستشهد خلال العدوان أكثر من تسعة آلاف فلسطيني وأصيب أكثر من 32 ألفا، 70 % منهم أطفال ونساء.-(تصوير: امير خليفة)اضافة اعلان
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