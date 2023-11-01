الصفدي: إسرائيل خرقت كل المعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية

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اتصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بوزيرة الخارجية الفرنسية.وأكد ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وجرائم الحرب التي ترتكبها، وآخرها الهجوم على جباليا أمس ، وخرق إسرائيل القانون الدولي وتحدي إرادة المجتمع الدولي الذي طالب بوقف الحرب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.كما و اتصل الصفدي بوزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني ،الذي تترأس بلاده الرئاسة الحالية ل الاتحاد الأوربي.وأكد ضرورة اتخاذ موقف صارم ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وآخرها الهجوم على مخيم جباليا، إذ استشهد المئات.وشدد على أن إسرائيل خرقت كل المعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية، وأنه لا يمكن للمجتمع الدولي السماح بذلك.