العطلات الحلال: "لا أرغب برؤية أناس شبه عراة في الفنادق التي أقصدها"

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هكذا عبرت المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي المقيمة في المملكة المتحدة، زهرة روز، عما تراه المكان المثالي لقضاء عطلة، إنها تريد اكتساب اللون الأسمر بصورة لا تتعارض، بل تغزز التزامها بعقيدتها الإسلامية.وقد اختبرت زهرة روز "عطلات حلال" في أكثر من 30 دولة.والعطلات الحلال هي أماكن يمكن للمسلمين الذهاب إليها دون المساس بمعتقداتهم وممارساتهم الدينية.يحتل الإسلام المرتبة التالية بعد المسيحية من حيث عدد أتباع الديانة في العالم. ويبدو أن الطبقة الوسطى آخذة في النمو في العديد من البلدان الإسلامية.وفي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، يتمتع الجيل الثاني والثالث من المسلمين بهامش أكبر من الدخل - مقارنة بآبائهم - والذي يمكنهم من السفر وقضاء العطلات.العثور على الطعام الحلال يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للسواح المسلمين في بعض البلدان غير الإسلاميةتمثل العطلات الحلال سوقا متناميا لدرجة كبيرة.قالت زهرة روز لبرنامج بي بي سي وورلد سيرفيس بيزنس ديلي: "الفرق الرئيسي بين العطلة العادية والعطلة الحلال بالنسبة لي هو الخصوصية"، مضيفة أنها تفضل الوجهات التي يمكنها أن تجد فيها الطعام الحلال بسهولة.ويبدو أن الطعام، أكثر من أي شيء آخر، هو ما يوحد المسافرين والسواح المسلمين حين انتقاء وجهتهم، خاصة وأن لحم الخنزير والكحول محظوران في الإسلام.تقول هاجر إن تركيا لديها الكثير من عروض العطلات الحلال، لكنها حريصة أيضا على السفر إلى الخارج مع عائلتهاتخطى البودكاست وواصل القراءةتعيش هاجر سوجوغلو أديغوزل البالغة من العمر 36 عاما، في إسطنبول بتركيا، وهي أم لثلاثة أطفال.تقول هاجر إنها لا تواجه أي مشكلة في العثور على عطلات حلال داخل تركيا، ولكن عندما تسافر الأسرة إلى بلدان غير إسلامية، يتعين عليها إجراء الكثير من البحث والتخطيط."لقد ذهبنا مؤخرا إلى مقدونيا وكوسوفو. تناولنا وجبة الإفطار في فندقنا، أما بالنسبة لوجبة الغداء فقد ذهبنا إلى الأماكن التقليدية حيث عادة ما يقدم الطعام بدون كحول".تؤدي هاجر الصلوات الخمس يوميا وتحرص حرصا شديدا على الالتزام بالقيم الإسلامية.وتقول: "في الفنادق الحلال، يوفرون سجادات للصلاة، إما إذا كنا سنقيم في فنادق عادية، فعادة ما آخذ معي سجادة صلاة".وتشرح هاجر تفضيلها للوجهات الحلال: "لا أريد أن أرى أشخاصا شبه عراة في الفنادق التي أقيم فيها، أريد وزوجي أن يكون أطفالنا مع أشخاص يتبعون عقيدتنا وثقافتنا... لا نريد أن نأخذهم إلى الشواطئ حيث يتشمس الناس عراة".تعمل هاجر في تدريب النساء على ريادة الأعمال عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. إنها تشعر أن صناعة السياحة لم تستفد بعد من إمكانات العطلات الحلال بشكل كامل.وفقا لمؤشر السفر الإسلامي العالمي، بلغت قيمة مردود السياحة الحلال 220 مليار دولار أمريكي في عام 2022.ترغب هاجر في أن يرى أطفالها أشخاصا يشاركونهم قيمهم الإسلامية، حتى أثناء العطلةتتخصص بعض الشركات في السياحة الحلال بينما تضيفها شركات أخرى ضمن قائمة الخيارات المتاحة.وتشتهر جزرالمالديف، وهي جزر استوائية، بفنادقها الحصرية التي تستهدف العملاء الغربيين، ولكنها تشهد الآن ارتفاعا ملحوظا في عدد السياح الحلال القادمين من جميع أنحاء العالم.يقول وزير السياحة في جزر المالديف، الدكتور عبد الله معصوم: "جزر المالديف بلد مسلم، وبطبيعة الحال لدينا سياحة مناسبة للمسلمين... وتجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع ينمو بسرعة كبيرة".ويقول الدكتور معصوم إن ربع إجمالي أسرّة الفنادق يتم تخصيصها الآن للسياحة "الاختصاصية" مثل السياحة الحلال أو للسياحة المحلية.تتخذ جزر المالديف خطوات لتشجيع المزيد من الزوار المسلمين من خلال تسليط الضوء على ثقافتهابموجب القانون، يجب أن يكون لدى جميع الفنادق في المالديف مسجد يصلي فيه الموظفون. ويقول الدكتور معصوم إن عددا متزايدا من السياح باتوا يستخدمون هذه الأماكن المخصصة للصلاة أيضا.ويقول: "تتمتع العديد من المنتجعات ببيئات مناسبة للمسلمين من حيث تخصيص الغرف، وتصميم الغرف، وكذلك من حيث الأكل وطبيعة الطعام".وتمثل السياحة في جزر المالديف أكثر من ربع الناتج الاقتصادي للبلاد.تهيمن الدول ذات الأغلبية المسلمة على مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2023، وتحتل كل من إندونيسيا وماليزيا المركز الأول وفقا لهذا المؤشر.أجرت بعض الفنادق مثل هذا الفندق في لندن تعديلات لتلبية احتياجات العطلات الإسلاميةولم تضم قائمة الوجهات الحلال سوى دولتين غير مسلمتين، إذ احتلت سنغافورة المركز الحادي عشر بينما جاءت االمملكة المتحدة في المركز العشرين.وفي لندن، بات فندق لاندمارك ذو الخمس نجوم والذي افتتح عام 1899، يقدم الآن اللحوم الحلال، كما يحرص الفندق على تدريب موظفيه على الفهم الديني والثقافي للشرق الأوسط.يقول مجدي رستم، مدير المبيعات المتخصص بالسياح القادمين من الشرق الأوسط: "لدينا مشروبات كحولية بالإضافة إلى مشروبات غير كحولية، وفي حانة الفندق يمكنك تناول كوكتيل غير كحولي، وهو يحظى بشعبية كبيرة".ويضيف رستم شارحا: "لدينا أيضا مدخلان للفندق، والمدخل الواقع شمال الفندق هو مدخل خاص، معظم زوارنا القادمين من الشرق الأوسط، وخاصة السيدات، لا يرغبون في أن يراهم أحد، لذلك يستخدمون المدخل الشمالي".كما يتابع: "يوجد أيضا مصعد خاص ينقلهم مباشرة إلى غرفهم حتى لا يتمكن أحد من رؤيتهم".وتُستخدم قاعة الفندق لإقامة حفلات الزفاف، ويمكن تقسيمها لفصل الضيوف من الذكور والإناث وفقا للتقاليد الإسلامية.زارت زهرة أكثر من 30 دولة من وجهات "العطلات الحلال"لكن كل هذه التعديلات تكلف أموالا، وهو أمر تدركه المؤثرة زهرة روز وتتقبله.وتقول: "أعرف حقيقة أن الخصوصية تأتي بتكلفة أعلى من العطلات العادية"."من السهل جدا الحجز في منتجع توجد به حمامات سباحة مختلطة أو لا توجد فيه خصوصية، من قبيل أن يكون هناك حمام سباحة خاص أو شرفة خاصة بك"."لذا، نعم، أود أن أقول إن هناك بالتأكيد فرقا في السعر بين العطلات العادية والعطلات الحلال".