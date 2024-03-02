السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاقية خاصة بالدفع الرقمي للقطاعات التجارية والخدمية

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المهندس هيثم الرواجبة و نويل مخيبر

وقعت شركتا الصقور للبرمجيات الأردنية، ومونتي بي العالمية، اتفاقية تعاون لتنفيذ انظمة متقدمة من الدفع الرقمي للقطاعات التجارية والخدمية العاملة بالمملكة، وهي الأولى من نوعها بالمنطقة.

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وقال  الرئيس التنفيذي  لشركة الصقور ( فالكون سوفت)، المهندس هيثم الرواجبة، الذي وقع الاتفاقية مع مدير عام مونتي بي نويل مخيبر، أن الاتفاقية ستمكن الشركات التجارية والخدمية من تطوير أعمالها وتجويد خدماتها المتصلة بأنظمة التحول والدفع الرقمي.


وبين أن الاتفاقية ستتيح للقطاعات التجارية والخدمية خدمة الاستغناء عن آليات الدفع النقدي، ما يؤدي إلى التسهيل على المواطنين والشركات من دون دفع اية كلف اضافية، مؤكدا أن هذه الخدمة تعتبر الأولى من نوعها بالمنطقة.


وقال في بيان، اليوم السبت، أن الاتفاقية تشير إلى الخطوات المتقدمة والمتسارعة والملموسة على أرض الواقع التي ينتهجها الأردن  لجهة تسريع عمليات التحول الرقمي بالمملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والمرتكزات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.


واضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي شددت على  ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاعات الاقتصادية بالمملكة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز موقع الأردن ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع بالمنطقة.


وبين أن التحول الرقمي أصبح مشروعا أساسيا للأردن كونه يعد ركيزة مهمة لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني.


واشار المهندس الرواجبة إلى  أن شركته التي تأسست عام 1997، وتتخذ من عمان مقرا لها، نفذت العديد من مشروعات  انظمة الدفع الالكتروني والتحول الرقمي بالعديد من الدول العربية، إلى جانب المشروعات التي نفذتها للشركات المحلية العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية.


بدوره، اشار مخيبر، إلى المدفوعات الرقمية بالاردن شهدت ارتفاعا لافتا بالسنوات الأخيرة، وباتت المملكة من الدول الرائدة في سرعة تنفيذ التحول الرقمي، مؤكدا أن الأردن ستكون بوابة لشركتة للوصول لأسواق الدول المجاورة.


ولفت مخيبر إلى أن شركة مونتي بي المتخصصة بخدمات الدفع الإلكتروني، والتي تتبع لمجموعة مونتي القابضة البريطانية، افتتحت  مقرها بالأردن عام 2021، نظرا للسمعة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع تكنولوجيا المعلومات وتوفر أيدي عاملة مؤهلة ومدربة.

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