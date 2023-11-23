الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاقية قرض بقيمة 46 مليون يورو لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

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جانب من الاجتماع بعد التوقيع على إتفاقية قرض تنموي مقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء
إلتقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مع مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الوسطى للوكالة الفرنسية للإنماء سيريل بيلير، بحضور كل من السفير الفرنسي لدى الأردن اليكسي لو كوور غرانميزون، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية في عمان لوران ديوريز.اضافة اعلان

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع الوكالة الفرنسية للإنماء ومؤسستي "الخبرة الفرنسية"، ذراع الدعم الفني للوكالة، و"بروباركو"، ذراع تمويل القطاع الخاص للوكالة، وقدرت دعمهم للأولويات التنموية والإستثمارية في الأردن. وتم خلال اللقاء مراجعة تقدم سير العمل في المشاريع القائمة والممولة من الوكالة، كما تم التباحث حول المشاريع قيد التحضير مع الوكالة للعام 2024 في قطاع المياه والصرف الصحي ودعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الخامسة للتعاون التنموي مع الجانب الفرنسي والتي تم توقيعها في شهر آذار من العام الحالي، وبسقف تمويلي يصل إلى (912) مليون يورو. 

وأشار مدير الوكالة سيريل إلى الشراكة القوية ما بين الحكومة الأردنية والوكالة، وأكد على إلتزام الوكالة بدعم الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام ضمن إطار مذكرة التفاهم الخامسة. 

وعلى هامش الإجتماع، تم التوقيع على إتفاقية قرض تنموي مقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء للمساهمة في تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة (46) مليون يورو. وتكمن أهمية هذا المشروع في مساهمتة في تمويل الخطة الوطنية للحد من فاقد المياه من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال فترة ثلاث سنوات.
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