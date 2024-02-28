الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت

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ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت
 أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت، وفقًا لموقع "أوكلا" العالمي لقياس سرعات الإنترنت.
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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تصدر الأردن المرتبة 35 عالميًا في معدل سرعات الإنترنت، حيث بلغ متوسط سرعاته الثابتة ( الفايبر والـ"ايه.دي.اس.ال") 126,47 ميجابايت في الثانية، في كانون الثاني الماضي، ومن المتوقع استمرار ارتفاع المعدل للفترة المقبلة حيال ازدياد أعداد اشتراكات الإنترنت الخاصة بالفايبر خاصة في محافظات إقليم الوسط.

وقالت الهيئة إن التصنيف الجديد الذي تقدمت فيه الأردن 4 مراكز في التصنيف الدولي خلال وقت قصير، يعكس الجهود المتميزة التي تسعى الهيئة لتحقيقها للوصول إلى قطاع اتصالات متطور ينافس الدول العالمية والإقليمية المتسارعة في مواكبة أحدث التطورات على صعيد التقدم المستمر في هذا المجال.

وأشارت إلى أن التصنيف الجديد يسهم في تشجيع الشركات من خلال إيجاد روح تنافسية في تقديم خدمات إنترنت مميزة كفيلة بوضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة لكون قطاع الاتصالات بات من أهم القطاعات التي تعتمد عليه باقي القطاعات الأخرى في تقديم خدماتها.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مسلحين أطلقوا النار على حاجز دوتان العسكري غرب مدينة جنين دون وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.
وقالت إن الجيش الإسرائيلي رد على مصدر إطلاق النار عند الحاجز، وبدأ عمليات بحث في المكان.
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