الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استثمار أموال الضمان وتجارة الأردن يبحثان سبل التعاون لتعزيز الاستثمارات

استثمار أموال الضمان وتجارة الأردن يبحثان سبل التعاون لتعزيز الاستثمارات
استثمار أموال الضمان وتجارة الأردن يبحثان سبل التعاون لتعزيز الاستثمارات

قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين الكناكريه، أن الصندوق وضمن الجهود الوطنية التي يبذلها لتعزيز الاستثمارات المحلية، عقد سلسلة من اللقاءات التي تجمع بين المستثمرين الماليين وأصحاب الخبرة من القطاع الخاص بهدف توسيع الاستثمارات والمشاريع القائمة، وإقامة مشاريع جديدة وفق المعايير الدولية والممارسات الفضلى وتوظف التكنولوجيا المتقدمة.

اضافة اعلان


وأوضح كناكرية خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن، ومدراء الصندوق، أهمية توفير بيئة تفاعلية وديناميكية تضمن قيام كل الأطراف بمسؤوليتها بسرعة وكفاءة لإقتناص الفرص الواعدة التي تعزز الميزة النسبية للاقتصاد الأردني.


وأضاف كناكريه أن الصندوق له شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من خلال استثمارات ناجحة في قطاعات عديدة، ويعمل حاليا على اقامة استثمارات جديدة من خلال عقد شراكات محلية ودولية جديدة، وأن هذه الجهود متواصلة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع الأردني.


وأشاد كناكرية خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بالدور الهام الذي تقوم به غرف تجارة الأردن لإظهار الصورة المشرقة للاقتصاد الوطني في المحافل المحلية والدولية، مؤكدا ان  الصندوق يسعى وبالتعاون مع الشركاء المؤسسين الى تحديد الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، وإقامة شركات حقيقية لتنفيذ هذه الاستثمارات.


من جهته، رحب رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق بمبادرة صندوق الاستثمار بالتواصل مع الغرفة بصفتها ممثلاً للقطاع التجاري الخاص محليا وفي المؤسسات العربية والدولية، لافتا إن هذه المبادرة تعكس جدية الصندوق في شراكته مع القطاع الخاص.


 وأكد الحاج توفيق على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق إستثمار أموال الضمان الاجتماعي من خلال تنفيذ استثمارات ذات ميزة نسبية للإقتصاد الأردني ومبنية على منظومة مؤسسية تضمن حصافة ومؤسسية عملية اتخاذ القرار الإستثماري.


وأشاد الحاج توفيق بجهود صندوق الاستثمار ودوره في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل نوعية للأردنيين، مشيرا الى اهمية العمل التشاركي بين الصندوق والقطاع التجاري الخاص المحلي والعربي والدولي.


واضاف أن غرفة تجارة الأردن ستكون حلقة الوصل بين الصندوق وغرف التجارة المنتشرة في المحافظات، وكذلك مع شركاء الغرفة من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة في غرف التجارة العربية والاسلامية والاجنبية، لغايات تشبيك الصندوق مع المستثمرين المحليين والأجانب، والمساهمة بالتعريف باستثمارات الصندوق والفرص المتاحة.


وخلال اللقاء أكد اعضاء من مجلس الادارة الحضور، ضرورة ان تشمل الفرص الاستثمارية المحافظات كافة، والاستغلال الامثل للامكانيات المالية والفنية في الصندوق في سبيل تحفيز نمو الإقتصاد الوطني، بهدف تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة وتوفير فرص عمل جديدة في المحافظات.


وأشار الحضور الى اهمية زيادة التعاون المشترك بين الصندوق والغرف التجارية في المحافظات، داعين الى زيارة الغرفة التجارية في المحافظات للاطلاع على الفرص المتاحة عن كثب وشرح آلية عمل الصندوق، مثمنين عاليا جهود الصندوق، معتبرين هذا اللقاء خطوة هامة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2024-04-20 at 2.41.29 PM

منتدى أعمال أردني بحريني العام الحالي

20 نيسان 2024
اقرأ أيضا
عقود توظيف - (تعبيرية)

المرصد العمّالي: اختلالات عديدة في سوق العمل الأردني

منذ 55 دقيقة
وزيرة الاستثمار تزور المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين

بريطانيا تُبدي اهتماماً بالفرص الاستثمارية في الأردن

منذ 60 دقيقة
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين - (تعبيرية)

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 1.42 % في آذار

منذ1 ساعة
محل لبيع وشراء الذهب في عمّان

انخفاض أسعار الذهب 40 قرشا محليا

منذ2 ساعة
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي

الضريبة: صرف الرديات التي تقل عن 200 دينار اليوم وغدا

منذ5 ساعة
رئيس مجلس الإدارة محمد الذنيبات-(من المصدر)

"الفوسفات الأردنية": توزيع أرباح نقدية بنسبة 130 % على المساهمين

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التصورات الأخطر في هذه الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

ثورة الجامعات.. هل تغير وجه أميركا؟

محمود خطاطبة |اليوم

حتى إذا ما سلك الخلافة انتثر

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أخبار اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دولة على حدود 67

سميح المعايطة |اليوم

أهذه أميركا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات | منذ17 ساعة
‏كنيس يهودي في سارسيل، خارج باريس – (المصدر) ‏

المنطق المزيف لـ"الحق التاريخي" اليهودي في إسرائيل‏

ترجمات | منذ17 ساعة
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات |28 نيسان 2024
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات |28 نيسان 2024
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غير مستقر

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة
 
 