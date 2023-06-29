الخميس 29 حزيران 2023
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افتتاح محطات سند للهوية الرقمية في مطار الملكة علياء الجمعة

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أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، افتتاح محطات سند لتفعيل الهوية الرقمية في مطار الملكة علياء الدولي ابتداء من يوم غدٍ الجمعة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، ستفتح محطات سند جميع أيام الأسبوع وعلى مدار ال 24 ساعة. (بترا)اضافة اعلان
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