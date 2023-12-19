الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البنك الدولي: التحدي الرئيسي للأردن هو خلق فرص العمل

شخص يبحث عن عمل - (تعبيرية) 1
شخص يبحث عن عمل - (تعبيرية)
أصدر البنك الدولي بيانا صحفيا اليوم الثلاثاء، حول المسار الاقتصادي للأردن، وتاليا نص البيان:

"لا يزال المسار الاقتصادي للأردن يظهر قدرة على الصمود في وجه التحديات العالمية والمحلية. فقد بلغ النمو الاقتصادي 2.7% في النصف الأول من عام 2023، مدفوعا بالنمو القوي في قطاع الخدمات وتعافي قطاع الزراعة. ومع ذلك، لا تزال القيود الهيكلية تشكل عبئا على سوق العمل، حيث تواصل معدلات المشاركة في قوة العمل تراجعها، سواء بالنسبة للرجال أو النساء. وعلى وجه الخصوص، لم يتجاوز معدل مشاركة النساء في قوة العمل في الأردن نسبة الـ 14%، وهو من أدنى المعدلات في العالم. ويعمل الأردن في إطار إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، على النهوض بإصلاحات مهمة تهدف إلى مضاعفة مشاركة المرأة في قوة العمل على مدى السنوات العشر المقبلة.اضافة اعلان

يستعرض أحدث إصدار للبنك الدولي من تقرير المرصد الاقتصادي للأردن - عدد خريف 2023 - بعنوان: "بناء النجاح وكسر الحواجز: إطلاق القوة الاقتصادية للمرأة في الأردن" أحدث المستجدات والتطورات الاقتصادية الأخيرة ويتناول الآفاق الاقتصادية للمملكة. ويركز الفصل الخاص في هذا التقرير على الدور المحوري للمرأة في أجندة التنمية في الأردن، باتباع نهج دورة الحياة لفهم رحلة المرأة منذ ولادتها وعبر مسار تعلمها وصولاً لدخولها سوق العمل. ويتناول التقرير القيود الرئيسية التي تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ويسلط الضوء على ضرورة اعتماد إستراتيجية شاملة تتضمن توسيع نطاق الحصول على خدمات رعاية الأطفال وتحسين جودتها، والعمل على زيادة تغطية وسائل النقل العام والمواصلات وتحسين مقاييس السلامة وبأسعار ميسورة.

وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "من الضروري اتباع نهج شامل متعدد القطاعات لتسهيل دخول المرأة سوق العمل وبقائها فيه، ويشمل ذلك تهيئة بيئة تشريعية ممكنة ووضع سياسيات داعمة، والاستثمار في التعليم والمهارات التي تراعي احتياجات سوق العمل، وتحسين سبل الحصول على خدمات جيدة لرعاية الطفل وشبكات نقل ومواصلات آمنة، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل وممارسة ريادة الأعمال، وتناول الأعراف والتقاليد المتعلقة بعمل المرأة. إن البنك الدولي ملتزم بدعم جهود الأردن لإطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033."

وفيما يتعلق بالاتجاهات الاقتصادية التي عرضها التقرير، ساهم التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي العام في 2023، والانتعاش المستمر في عائدات السفر وانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية في معالجة اختلالات المالية العامة والحسابات الخارجية. ولا تزال السياسة النقدية تتسم بالحذر مع استمرار البنك المركزي الأردني في تشديد السياسة النقدية، مما يضع الأردن في مصاف البلدان القليلة في المنطقة ذات أسعار فائدة حقيقية إيجابية.

وعلاوة على ذلك، لا يزال ضبط أوضاع المالية العامة يعتمد على زيادة الإيرادات المحلية، مما أدى إلى خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض بسيط في الرصيد الأولي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023. غير أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في الأردن المرتفعة بالأساس، واصلت ارتفاعها لتصل إلى 111.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 (88.8% من إجمالي الناتج المحلي بعد تصفية حيازات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الدين الحكومي)، مع استمرار الضغوط من قطاعي الكهرباء والمياه.

ومن جانبها، قالت د. هدى يوسف، الخبيرة الاقتصادية الأولى البنك الدولي: "لقد تعامل الأردن بحرص لاجتياز أوقاتا عصيبة، لكن القيود الهيكلية المترسخة لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد. ولا يزال التحدي الرئيسي الذي يواجه الأردن هو خلق فرص العمل، حيث إن النمو الاقتصادي لم يُترجم بعد إلى زيادة في فرص عمل، لا سيما في القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى. كذلك، من الضروري وضع الدين العام على مسار تنازلي لضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للأجيال القادمة."

وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.6% في عام 2023. كما كذلك، من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري والمالية العامة إلى 6.6% و5.2% على التوالي، وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم سيتباطأ إلى حوالي 2.4%. وفيما تزال البيئة العالمية حافلة بالتحديات، من المتوقع أن يستمر تشديد الأوضاع النقدية وتباطؤ معدلات النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن في عام 2023. ويؤثر الصراع والتوترات الجيوسياسية في المنطقة سلباً على إقبال المستثمرين على المخاطرة، وقد يؤدي ذلك إلى تعطل تدفقات التجارة، والنشاط السياحي (والقطاعات الأكبر الأخرى من خلال الروابط الخلفية والأمامية في الاقتصاد)، وتقلب أسواق الطاقة، والتأثير اللاحق على الاستهلاك وتكلفة الإنتاج.

ومع مواصلة الأردن اجتياز أوضاع اقتصادية صعبة وصدمات مستمرة، يعتبر التركيز المستمر على إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة عاملاً في غاية الأهمية في دعم مسار النمو والتنمية في الأردن على المدى الطوي".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
main_image6326227a48e16

الأردن: الصناعة تشغل ربع مليون عامل وعاملة

منذ 7 دقيقة
39.5 دينار سعر الذهب محليا

استقرار أسعار الذهب في الأردن

منذ3 ساعة
الحوثيون خلال مهاجمة سفينة غالاكسي ليدر الشهر الماضي

النفط يواصل الارتفاع بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

منذ6 ساعة
إحدى محطات جوبترول

جوبترول تحذر من إعلانات مزيفة تعد بجوائز وقود مجانية

منذ21 ساعة
مع دعوات اضراب جديد لم ينفذ.. الأردنيون يدركون الطرق الأنسب لدعم غزة

مع دعوات اضراب جديد لم ينفذ.. الأردنيون يدركون الطرق الأنسب لدعم غزة

18 كانون الأول 2023
WhatsApp Image 2023-12-18 at 10.54.38 AM

"الأمان لمستقبل الأيتام" يشكر الداعمين لتعليم 850 شاب وشابة من الأيتام خلال 2023

18 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

هذا وطن وليس شركة لجني الأرباح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلام حساس عن حرب الحدود السورية

ماهر أبو طير |اليوم

مرضى واشنطن يريدون شراء الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عجز الموازنة الكلي

سلامة الدرعاوي |اليوم

سيناريوهات الاحتلال

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هدنة جديدة تلوح بالأفق وتبادل بطعم الانتصار

زيدون الحديد |اليوم

باب السياسة الموصد في غزة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات | منذ17 ساعة
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات | منذ17 ساعة
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 