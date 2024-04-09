الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة: انخفاض أسعار معظم السلع الأساسية خلال رمضان الحالي

سلع غذائية - (تعبيرية)
سلع غذائية - (تعبيرية)
أظهرت مؤشرات سعرية لأهم أصناف السلع الأساسية انخفاض أسعار معظم الأصناف واستقرار بعضها خلال رمضان الحالي مقارنة بأعوام سابقة.

وشمل متوسط الأسعار الذي نشرته وزارة الصناعة والتجارة والتموين رمضان 2019-2024، الزيوت النباتية، بيض المائدة، الخضروات، السكر، الأرز، الدواجن، لحوم الضأن والعجل.اضافة اعلان

وبحسب المؤشرات، انخفضت أسعار زيت النخيل 18/ لتر إلى 17 دينارا، فيما وصل سعره عام 2022 إلى (28) دينارا، في حين بلغ سعره العام الماضي 19.25 دينار، أما زيت الذرة 2.9/ لتر فبلغ سعره 6 دنانير مقارنة بـ7 دنانير العام الماضي و7.50 عام 2022، زيت ذرة 1.5/ لتر بلغ سعره 3.90 مقارنة بـ4.30 العام الماضي، و4.60 عام 2022، زيت دوار الشمس 4.5 لتر بلغ سعره 5.43 دينار مقارنة بـ7.20 العام الماضي، و8.03 عام 2022، وزيت دوار الشمس 3 أو 2.9 لتر 4.55 دينار مقارنة بـ8.98 العام الماضي و6.96 عام 2022.

وانخفض سعر اللبن 1 كغم من 1.45 عام 2023 و1.35 عام 22 إلى 1.25 2024، ولبن 700 غم انخفض من 1.25 العام الماضي إلى 1.10 العام الحالي، فيما استقر سعر البيض أقل من 2000 غم عند 2.55 دينار، في حين انخفض وزن أكثر من 2000 غم إلى 2.70 العام الحالي مقارنة بـ2.83 العام الماضي.

أما أسعار الخضروات، فشهد متوسط الأسعار انخفاض 11 سلعة منها من أصل 15 سلعة تم رصدها، وارتفاع 3 سلع، واستقرار سلعة واحدة مقارنة بأسعار العام الماضي 2023، وسنوات سابقة.

وأظهرت المؤشرات انخفاض أسعار السكر خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، كما انخفضت أسعار الأرز، وبلغت على النحو التالي: أرز متوسط الحبة 1 كغم 1.27 دينار مقارنة بـ1.28، واستقر سعر أرز متوسط الحبة 3.5 كغم عند 3.98 دينار، وانخفض أرز متوسط الحبة 9 كغم من 9.31 دينار 2023 إلى 8.95 عام 2024، كما انخفض 10 كغم من 9.43 إلى 9 دنانير، أما أرز طويل الحبة 4 كغم، فاستقر متوسط سعره عند 5.23 دينار.

وأشارت المؤشرات إلى انخفاض متوسط أسعار الدجاج خلال رمضان الحالي، حيث بلغ المتوسط 1.65 دينار لدجاج النتافات مقارنة بـ1.90 العام الماضي و1.95 عام 2022 و2.10 عام 2021، ومسلخ عمان بلغ المتوسط 1.90 دينار للكيلو مقارنة بـ2.40 العام الماضي، و2.30 عام 2022، و2.50 عام 2021، أما دجاج النتافات، فبلغ المتوسط السعري 2.20 دينار للكيلو مقارنة 2.70 العام الماضي، و2.65 عام 2022، و2.80 دينار عام 2021.

أما أسعار اللحوم الحمراء، فقد انخفض متوسط أسعار صنفين منها من أصل 11 صنفا تم رصدها، وارتفع المتوسط لـ9 أصناف مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفض المتوسط لجميع الأصناف خلال رمضان الحالي مقارنة برمضان 2022.

وكانت، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أنها لم تحدد خلال شهر رمضان للعام الحالي أي سقوف سعرية؛ نظرا لاستقرار أو انخفاض الأسعار عن السنوات الماضية 2019-2023.

وقالت، إنها ومن أجل حماية المستهلكين وتمكينهم من الحصول على المواد الأساسية بشكل دائم وبسعر متاح للجميع، تقوم بتحديد سقوف سعرية لأهم أصناف السلع الأساسية في حال ظهور مغالاة بأسعارها نتيجة لتهافت المستهلكين عليها. (بترا)
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