الأحد 05 أيار 2024
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الحكومة تحدد سقوفا سعرية للدجاج الطازج

دجاج
الحكومة تحدد سقوفا سعرية للدجاج الطازج

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج اعتبارا من يوم غد الاثنين وذلك بعدما رصدت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا غير مبرر على أسعاره.

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وبموجب القرار تم تحديد سقف سعري للدجاج الطازج بمقدار دينارين و 5 قروش للجملة و دينارين و 20 قرشا للمستهلك، بحيث لا يسمح بتجاوزه وإمكانية البيع بأقل منه تحفيزا للمنافسة في السوق وبما يخدم مصلحة المستهلك.


ووجه الشمالي مراقبي الأسواق لتكثيف الجولات الرقابية على محلات بيع الدجاج الطازج والمنتجين وكذلك محلات بيع الدجاج الحي “النتافات” لمتابعة الالتزام بالسقوف السعرية المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .

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