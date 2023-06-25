الأحد 25 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الحكومة تلزم التجار بتقديم كفالة على مركبات الكهرباء والبنزين والهايبرد

مركبة كهربائية
مركبة كهربائية
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، عن إلزام التجار بتقديم كفالة خطية على المركبات الكهربائية والبنزين والهايبرد.
وأضاف الشمالي لراديو هلا، اليوم الأحد، إن الوزارة منذ عدة أشهر عقدت عدة جلسات مع وكلاء السيارات، والتجار، من أجل خدمة المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات بمختلف فئاتها، وضمان حقه بعد الشراء.اضافة اعلان
وبين أن السيارات الكهربائية باتت تدخل بالآلاف إلى الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما استدعى اتخاذ قرارات جديدة لضمان حق المستهلك.
وكشف أن قرار صدر من مجلس الوزراء ينص على: 
إلزام تقديم كفالة خطية على السيارات الكهربائية، 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
إلزام تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين أو الهايبرد، 2 عامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
واشترط القرار أن تكون عداد المركبة التي سيتم شراؤها من التجار، أقل من 1000 كيلو متر.
وبين أنه بالتنسيق من إدارة الترخيص، سيتم فحص أي مركبة تدخل إلى السوق الأردني مهما كان نوعها أو فئتها.
وسيبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، كما سيتم تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه.
وأكد أن الهدف من هذا القرار هو حماية المستهلك الأردني، المقبل على شراء السيارات.

5202330203427957872274

تجار: أسعار الألبسة في أدنى مستوى.. والإقبال متواضع 23 حزيران 2023

1687447511017958900

"الصناعة" تنفذ خطة رقابية شاملة على الأسواق مع قرب حلول العيد 22 حزيران 2023

محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

أسعار الذهب محليا ليوم الخميس 22 حزيران 2023

البترا - (أرشيفية)

تحذير من التعامل مع مكاتب السياحة والسفر غير المرخصة 22 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
e965a98dbd8838919db8d8797e9b6b15

صناعيون: السعودية سوق واعدة أمام صناعة الغذاء الأردنية

منذ 6 دقيقة
الذهب

أسعار الذهب تستقر محليا

منذ1 ساعة
خروف بلدي (تعبيرية)

طلب ضعيف على الأضاحي .. "البلدي" وصل إلى 220 دينارًا و"الروماني" يستفيد من شُح "السوداني"

منذ19 ساعة
الاستهلاكية المدنية تستعد لعيد الأضحى المبارك

الاستهلاكية المدنية تستعد لعيد الأضحى المبارك

منذ20 ساعة
أكثر من 2 مليار دينار صادرات الأردن في الربع الأول

اقتصاديون يدعون للتوسع الجغرافي وتنويع السلع المصدرة

منذ24 ساعة
b759a61d-ذهب

استقرار أسعار الذهب محليا

24 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعبنا من المكاشفات فأين الحلول؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل يغير الفلسطينيون قواعد الاشتباك..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الوجه التنموي لوزارة الداخلية

سلامة الدرعاوي |اليوم

"ست نقاط" استراتيجية لنجاح رحلة التصدير الأردنية

رعد التل |اليوم

التعرفة الكهربائية الجديدة.. تساؤلات برسم التوضيح 

أحمد حمد الحسبان |اليوم

التمويل الأخضر لمشاريع مستدامة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 