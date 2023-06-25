الحكومة تلزم التجار بتقديم كفالة على مركبات الكهرباء والبنزين والهايبرد

اضافة اعلان

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، عن إلزام التجار بتقديم كفالة خطية على المركبات الكهربائية والبنزين والهايبرد.وأضاف الشمالي لراديو هلا، اليوم الأحد، إن الوزارة منذ عدة أشهر عقدت عدة جلسات مع وكلاء السيارات، والتجار، من أجل خدمة المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات بمختلف فئاتها، وضمان حقه بعد الشراء.وبين أن السيارات الكهربائية باتت تدخل بالآلاف إلى الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما استدعى اتخاذ قرارات جديدة لضمان حق المستهلك.وكشف أن قرار صدر من مجلس الوزراء ينص على:إلزام تقديم كفالة خطية على السيارات الكهربائية، 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.إلزام تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين أو الهايبرد، 2 عامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.واشترط القرار أن تكون عداد المركبة التي سيتم شراؤها من التجار، أقل من 1000 كيلو متر.وبين أنه بالتنسيق من إدارة الترخيص، سيتم فحص أي مركبة تدخل إلى السوق الأردني مهما كان نوعها أو فئتها.وسيبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، كما سيتم تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه.وأكد أن الهدف من هذا القرار هو حماية المستهلك الأردني، المقبل على شراء السيارات.