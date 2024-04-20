السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخرابشة: مسابقة Solar Innovators Challenge تعطينا بارقة أمل في التطور العلمي

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة - (أرشيفية)
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة - (أرشيفية)

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، إن الأردن يطمح لتطوير تكنولوجيا استغلال مصادر الطاقة المتجددة واستغلال الفرص المتاحة في التحول الطاقي، سعيا ليكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء. 

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وأضاف في كلمة له خلال رعايته للحفل الختامي لمسابقة Solar Innovators Challenge "تحدي الطاقة الشمسية" والذي تنظمه لجنة المهندسين الشباب والإعلام الكهربائية في نقابة المهندسين الأردنيين، إن المسابقة التي نختتمها اليوم تعطينا بارقة أمل ليكون للأردن دور كبير في التطور العلمي والتكنولوجي ليس في مجال الطاقة فحسب، ولكن في مجالات مختلفة في الاردن.


وأشار الخرابشة أن الأردن ينظر الى الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، ونسعى لإنتاجه واستهلاكه محليا وتصديره للخارج.


من جانبه قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن شعبة الهندسة الكهربائية في النقابة هي الحاضنة للذكاء الاصطناعي وللصناعات المتقدمة والحديثة، لافتا الى أن أي مجتمع غير صناعي يصعب عليه تحقيق التنمية المطلوبة.


و أضاف أن التحول في العالم اليوم هو تحول رقمي، وبالتالي فإن الشعبة الكهربائية في النقابة معنية بتطوير آليات عملها وتأهيل كفاءاتها الشبابية، خاصة وأن الاردن يعتبر من افضل الدول في مجال التحول الرقمي و في مجال الطاقة.


وفي ذات السياق، قال رئيس الشعبة الكهربائية في نقابة المهندسين الدكتور علي الخوالدة انه في ظل الحاجة إلى الاستدامة والتنمية النظيفة، يأتي دور المهندسين كمبتكرين لتطوير حلولا تقنية تعزز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بطرق جديدة ومبتكرة سعيا لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.


وأشار الخوالدة الى اهمية قطاع الطاقة المتجددة النظيفة، كفرصة حقيقية للابتكار والتنمية المستدامة في ظل التحديات التي تواجه المجتمعات المتضررة من الظلم والحرب، إذ يتيح الاستثمار في هذا القطاع إمكانية تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل و تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحرومة.


و شهدت مسابقة ‏Solar innovators Challenge مشاركة 200مهندسا ومهندسة من الخريجين الجدد، حيث تمت تصفية المتقدمين الى 48 مشاركا و تهدف المسابقة الى تطوير قطاع الطاقة الكهروضوئية وتحقيق الاستدامة والتنمية النظيفة، و بناء جيل مبتكر ومتميز وتمكين المشاركين من بناء سجل مهني قوي وتوجيههم للانخراط في سوق العمل.

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