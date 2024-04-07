60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

بلغ حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 220 مليون ريال (60.4 مليون دولار).



ووفقا لموقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري، ذكرت إحصاءات حديثة اليوم الأحد، أن تجارة الأردن وقطر سجلت نموا بنسبة 3.18 بالمئة خلال أول ثلاثة أشهر من العام 2024، وذلك ارتفاعا من 213 مليون ريال (58.5 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

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ويصدر الأردن إلى قطر، المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة والخضار والفاكهة واللحوم والتمور بأنواعها، والأجبان والألبان الطازجة واللحوم ومشتقاتها، الدواجن ومشتقاتها، الحبوب، والحلويات والكعك بأنواعه، الأرز والعصائر والمكسرات والزيوت والسمنة بأنواعهما، والمخللات والأعشاب والعسل والطيور المجمدة والبيض والقهوة الأردنية.



أما صادرات قطر للسوق الأردني، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، والبولي إيثلين، قضبان الحديد، الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات والسماد العضوي والمحاليل الطبية.



ويستهلك السوق القطري وفقا لأرقام رسمية، أكثر من 1000 طن من الخضار والفاكهة يوميا، فيما يبلغ حجم الإنتاج الزراعي المحلي حوالي 100 ألف طن سنويا، بنسبة اكتفاء ذاتي تبلغ نحو 40 بالمئة، لكن هذه المعدلات من الاستهلاك، تسجل ارتفاعا مضاعفا خلال شهر رمضان المبارك.



ويتوقع العديد من التجار القطريين استمرار ارتفاع مستوردات قطر من المنتجات والسلع الأردنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن السوق القطري يشهد إقبالا متناميا على شراء السلع الغذائية الطازجة ومنتجات الخضار والفاكهة بشكل خاص، حيث تتميز بتنافسيتها العالية وأسعارها المقبولة مقارنة مع جميع الأصناف الأخرى المستوردة من الأسواق الأجنبية وبعض أسواق المنطقة.



وتجاوز حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية، 11.5 مليار ريال قطري (3.17 مليار دولار)، بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.



وبلغ حجم صادرات قطر للأردن، خلال الأعوام الممتدة من 2012 - 2017 حوالي 5.35 مليار ريال مقابل 2.44 مليار للواردات، لتبلغ قيمة الفارق بين الصادرات والواردات، 2.91 مليار ريال تمثل فائضا تجاريا لصالح قطر.



أما خلال الأعوام الممتدة من 2018 وحتى نهاية عام 2021، فتحول الفائض التجاري لصالح الأردن بواقع مليار ريال، إذ بلغت قيمة صادرات قطر خلال تلك الأعوام قرابة 1.2 مليار ريال مقابل 2.2 مليار واردات.



ووفقا لتلك البيانات، بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها من قطر إلى الأردن خلال السنوات العشر الماضية، قرابة 623 مليون ريال (171.1 مليون دولار).