الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السقاف: عجلون تمتاز بميز نسبية وتنافسية جاذبة للمستثمرين

WhatsApp Image 2024-04-04 at 12.48.05 PM
جانب من الجولة

في إطار الجولات الميدانية التي تقوم بها وزارة الاستثمار الى المناطق والمشاريع الإستثمارية والتنموية، الواقعة في كافة محافظات المملكة، أجرت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف، اليوم الخميس، جولة ميدانية الى منطقة الصوان التنموية في محافظة عجلون، يرافقها محافظ عجلون السيد قبلان الشريف، ورئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني، ورئيس بلدية عجلون الكبرى السيد حمزة الزغول، وفريق عمل من الوزارة، وذلك للوقوف على اخر مستجدات مشروع التلفريك والذي جاء تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة في عجلون.

اضافة اعلان


وخلال الجولة أكدت السقاف ان مشروع التلفريك يعتبر نواة للتطوير السياحي في محافظة عجلون، ويساهم بتنمية الواقع الاستثماري والاقتصادي، مبينة ان عجلون تمتاز بميز نسبية وتنافسية جاذبة للمستثمرين خاصة في القطاع السياحي والغذائي. لذلك قمنا في وزارة الاستثمار بإطلاق 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest.jo) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية بحجم استثمار كلي متوقع 61 مليون دولار، مؤكدة ان وزارة الاستثمار ستعمل على الترويج لهذه الفرص من خلال استهداف مستثمرين محتملين لتوجيههم تجاه تلك الفرص.


وأضافت ان الفرص الاستثمارية شملت مشروع اقامة القرية السياحية، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي، ومشروع إقامة منتزه عجلون الوطني، ومشروع منتجع عجلون العلاجي، اما الفرص الاستثمارية الأخرى فكانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية، ومشروع أكاديمية طهي.


واستمعت وزيرة الاستثمار إلى شرح قدمه رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية صخر العجلوني والذي أكد أن مشروع تلفريك عجلون وفر قرابة ١٢٠ فرصة عمل مباشرة لأبناء المجتمع المحلي في عجلون، إضافة الى استقطابه ما يزيد على ٣٠٠ الف زائر منذ افتتاحه.


مبيناً انه تم وضع خطة ترويجية متكاملة لترويج منطقة الصوان التنموية (عجلون) بالتعاون مع بلدية عجلون الكبرى ومديرية سياحة عجلون، بهدف النهوض بمشروع التلفريك من خلال اثراء تجربة الزائر ليصبح مشروع ترفيهي متكامل، إضافة الى جذب الاستثمارات الجديدة في مختلف الأنشطة السياحية والخدمية والهادفة لتشغيل الأيدي العاملة والمساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 %

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 %

منذ 31 دقيقة
660d64b3af64e

%47 نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمّان

منذ19 ساعة
محل لبيع الذهب - (أرشيفية)

أسعار الذهب محليا ليوم الأربعاء

منذ23 ساعة
غرفة تجارة عمان

صادرات تجارة عمان ترتفع 15.7 % بالربع الأول

03 نيسان 2024
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرقابية خلال عطلة العيد

03 نيسان 2024
b581b0d2-3880-4947-ad45-33002198ec46

فلس الريف يزود 938 موقعا ومنزلا بالكهرباء

02 نيسان 2024
افكار و مواقف

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

على الدولة أن تتدخل فورا

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تقييم قرار تخفيض الجمارك

سلامة الدرعاوي |اليوم

الإسلاميون والنظام السوري.. رحلة تقلبات

سميح المعايطة |اليوم

ماذا تريدون؟

د.خليف الخوالدة |اليوم

استحقاقات مؤجلة سيدفع ثمنها العالم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات | منذ13 ساعة
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات | منذ13 ساعة
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات | منذ13 ساعة
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

إسطنبول !

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy
 
 