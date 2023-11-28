الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
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الطاقة و"ماس" توقعان مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن

الطاقة و"ماس" توقعان مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن
الطاقة و"ماس" توقعان مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن
وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة ماس الأردنية للطاقة Mass Energy Group Holding أحمد إسماعيل صالح، بهدف إعداد دراسات جدوى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.اضافة اعلان

وعن تفاصيل المذكرة، قال الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع إن المذكرة الموقعة مع الشركة تهدف إلى توليد 180 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، وتحدد الإطار العام للتعاون لغايات تسهيل وتمكين الشركة من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسات الأولية للشركة وفي ضوء النتائج ستدخل الوزارة معها في اتفاقية إطارية وصولا إلى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.

وأضاف الخرابشة: "اليوم نجدد شراكتنا مع القطاع الخاص بتوقيع الاتفاقية الثامنة من نوعها في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتوسيع أطر الاستثمار في هذا المجال"، آملا تحقيق رؤية الوزارة وطموحات قطاع الطاقة بأن يكون الأردن مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين من خلال المذكرات الموقعة سابقا والمنوي توقيعها قريبا خلال مؤتمر الأطراف COP28.

وأكد التزام الوزارة والقطاع بتسهيل مهمة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، واصفا إياه بالفرصة الثمينة للأردن والمستثمرين على حد سواء، باعتباره قطاعا واعدا في دول أوروبا.

وأشار الخرابشة إلى أن المذكرة تأتي ضمن جهود الحكومة الأردنية لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي خطوة ضمن أولويات الوزارة ومن الأنشطة الرئيسية ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) ومن ضمنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، والتي تندرج ضمن مبادرات التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد صالح توجه الحكومة إلى توسيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أهمية موقع الأردن ووفرة موارد الطاقة المتجددة فيه من شمس ورياح.

بدوره، اعتبر مدير مديرية الطاقة المتجددة في الوزارة المهندس يعقوب مرار أن الاتفاقية الموقعة اليوم وغيرها من الاتفاقيات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر من مصادر متجددة، فرصة للدول التي يترتب عليها عدة التزامات نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية في مواجهة التغير المناخي.

وحضر حفل التوقيع أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام ومدير مديرية الشؤون القانونية يارا عكاش.

وشركة ماس للطاقة (Mass Energy Group Holding) من الشركات التي تعمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وكانت شركة ماس الأردن للطاقة المتجددة قد وقعت اتفاقية شراء الطاقة (PPA) في النصف الأول من عام 2016 مع شركة الكهرباء الوطنية لإنشاء محطة طاقة رياح في محافظة الطفيلة لإنتاج 100 ميجاواط وتم توقيع عقود التصميم والتوريد والتركيب (EPC) تسليم مفتاح للمشروع مع ائتلاف شركتي GE الأميركية وإلكنور الإسبانية بالنصف الأول من عام 2018 واستكملت الشركة الأعمال الإنشائية والتشغيل التجاري للمشروع خلال النصف الثاني من عام 2020.

يقع المشروع في محافظة الطفيلة ضمن لواء الحسا حوالي 130 كم جنوب العاصمة الأردنية عمّان، وتقدّر المساحة الكلية لأرض المشروع بـ 10.467 مليون متر مربع ،ويتضمن  28  توربين رياح منتشرة على مساحة المشروع بقدرة 3.6 ميغاواط لكل توربين صناعة شركة GE الأمريكية بسعة إجمالية 100 MW.
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