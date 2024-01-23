المواصفات تمنع إدخال آلاف المنتجات المخالفة للأردن

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أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تعاملت مع (220470) بيانا جمركيّا عبر مختلف المعابر والمنافذ الجمركيّة، خلال العام الماضي، حيث يتم سحب العينات الممثلة من المنتجات المستوردة وفحصها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية والتشريعات ذات الصلة ومنع المخالف لها من دخول البلاد.وبيّنت أنّ موظفي المؤسسة العاملين في (12) منفذا جمركيّاً يواصلون عملهم في تقديم الخدمة ومتابعة البيانات الجمركية في ورديّات تستمرّ على مدار (24) ساعة في معظم المنافذ، وذلك حرصاً من المؤسسة على رفع جودة وتنافسيّة السّلع والنّهوض بالاقتصاد الوطني.وكشفت المؤسسة عن منعها إدخال منتجات مخالفة وردت من ضمن محتويات (515) بيانا جمركيّا، وذلك باتخاذ القرار بإعادة التّصدير أو الإتلاف، حيث احتوت هذه البيانات الجمركيّة على منتجات متنوعة منها، أكثر من (432) ألف قطعة من بطّاريّات الهواتف الخلوية والسّجائر الإلكترونية وقطع غيار السيارات، وأكثر من (183) ألف قطعة من الألعاب، إضافة إلى (10) آلاف عبوة من الزيوت المعدنية ومضادات التجمد.وزادت أنها منعت إدخال (154) ألف قطعة من وحدات الإنارة واللمبات، وما يقارب (126) ألف حبل زينة، و(100) ألف قطعة من مواد ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية إلى جانب (8) طن من مواد التنظيف، و(54) ألف متر من البلاط والسيراميك و(19) ألف قطعة من الأدوات الصحية المخالفة، و(27) ألف قطعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية، و(48) ألف قطعة من الكوابل والوصلات والشواحن والفيش الكهربائية المخالفة.كما منعت المؤسسة إدخال (58) ألف قطعة من الملابس والمنسوجات مثل الشراشف والحرامات و(36) ألف قطعة من إكسسوارات الأجهزة الخلوية التي تحمل علامات تجارية مقلدة.وأوضحت المؤسسة أن عدد الشّركات والمؤسسات المنضمّة إلى قائمة التّاجر الملتزم بلغ (114) شركة ومؤسسة، مبيّنة أنّ برنامج التاجر الملتزم يسهم بتبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وتخفيف الإجراءات الرقابية عليها وخفض التكاليف على المستورد، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثمن السلعة في الأسواق المحلية.وأضافت أن البرنامج يتضمن تصنيفاً للمستوردين ضمن أربع فئات لكل فئة منها اشتراطات يجب على المستورد أن يحققها خلال عام سابق من تاريخ تقدمه بطلب الانضمام للبرنامج، وتتعلق تلك الاشتراطات بحجم الاستيراد ومدى المطابقة للقواعد الفنية المثبتة بالفحص المخبري، وفي حال تحقيق المستورد لتلك الاشتراطات يتم منحه التسهيلات المتناسبة مع فئة الانضمام.وأكّدت المؤسسة حرصها على التحقق من صحّة العلامات التجاريّة للمنتجات، ومنع التقليد، من خلال عمل وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التّقليد، وفي هذا الإطار فقد تحققت "المواصفات" خلال العام المنصرم من صحّة (9236) تقرير فحص، فيما تمّ التحقق من صحّة العلامة التجاريّة لـ(2744) منتجاً مختلفاً.