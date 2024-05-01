25 % ارتفاع عدد الشركات المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي

ارتفع عدد الشركات المسجلة، خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 25 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 2089 شركة، مقارنة مع 1862 في الثلث الأول من 2023.

اضافة اعلان



ومقارنة مع عام 2019، والتي تعطي صورة أوضح عن النتائج مقارنة مع أعوام 2021، و2022، ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 26 بالمئة.



وبحسب التقرير الذي حصلت عليه (بترا) أظهرت البيانات أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا هي ذات المسؤولية المحدودة، حيث بلغ عددها 1504 شركة وبنسبة 71.9 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 31.3 مليون دينار، مما مجموعه 77.6 مليون دينار، خلال الثلث الأول.



وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 7 بالمئة عن نفس الفترة من 2023، وبنسبة 65 بالمئة عن 2019، حيث فسخت أو شطبت 739 شركة في أول أربعة أشهر من العام الحالي، مقابل 795 شركة في 2023، و2088 شركة في 2019.



ورفعت 283 شركة رأس مالها، بما مجموعه نحو 258 مليون دينار، فيما خفضت 77 شركة أخرى رأس مالها بما مجموعه نحو 18 مليون دينار، ليبلغ محصل الزيادة في رؤوس الأموال خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 239 مليون دينار.-(بترا)