الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

25 % ارتفاع عدد الشركات المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي

عمان
عمان

ارتفع عدد الشركات المسجلة، خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 25 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 2089 شركة، مقارنة مع 1862 في الثلث الأول من 2023.

اضافة اعلان


ومقارنة مع عام 2019، والتي تعطي صورة أوضح عن النتائج مقارنة مع أعوام 2021، و2022، ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 26 بالمئة.


وبحسب التقرير الذي حصلت عليه (بترا) أظهرت البيانات أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا هي ذات المسؤولية المحدودة، حيث بلغ عددها 1504 شركة وبنسبة 71.9 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 31.3 مليون دينار، مما مجموعه 77.6 مليون دينار، خلال الثلث الأول.


وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 7 بالمئة عن نفس الفترة من 2023، وبنسبة 65 بالمئة عن 2019، حيث فسخت أو شطبت 739 شركة في أول أربعة أشهر من العام الحالي، مقابل 795 شركة في 2023، و2088 شركة في 2019.


ورفعت 283 شركة رأس مالها، بما مجموعه نحو 258 مليون دينار، فيما خفضت 77 شركة أخرى رأس مالها بما مجموعه نحو 18 مليون دينار، ليبلغ محصل الزيادة في رؤوس الأموال خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 239 مليون دينار.-(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1714043565939

1.1 مليار دينار قيمة الصادرات الوطنية حتى شباط

25 نيسان 2024
تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7 % العام الماضي

قرابة ربع مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر

22 نيسان 2024
طائرة

تراجع عدد القادمين للأردن عبر الطيران منخفض الكلف والمنتظم 50 %

18 نيسان 2024
ميناء العقبة

انخفاض عدد الحاويات الواردة والصادرة عبر ميناء العقبة

15 نيسان 2024
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-05-01 at 11.07.19 AM

"الطاقة" و"الجغرافي الملكي" يوقعان مذكرة تعاون فني

منذ 56 دقيقة
السقاف تعرض فرصا استثمارية على جهات حكومية وقطاع خاص في بريطانيا

السقاف تعرض فرصا استثمارية على جهات حكومية وقطاع خاص في بريطانيا

منذ1 ساعة
صادرات - (تعبيرية)

محضرات الصيدلة والألبسة ترفع نسبة الصادرات الوطنية

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-01 at 10.02.18 AM

شراكة أردنية-بريطانية للتنبؤات المناخية وتوقعات الطقس

منذ2 ساعة
متسوقون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية- (الغد)

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية يوم غد الخميس

منذ2 ساعة
هيئة إدارية جديدة للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية

هيئة إدارية جديدة للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

نتنياهو واحتجاجات الجامعات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تتثاقل الاستدارة نحو الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

أخشى ألا نشهد ما ننشد.. فما يسبق الاقتراع أكثر أهمية مما يليه!

د.خليف الخوالدة |اليوم

تسخين انتخابي وحراك عشائري حزبي مشترك

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات | منذ14 ساعة
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات | منذ14 ساعة
مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن يستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين - (أرشيفية)

‏النفاق الأميركي - مرة أخرى‏

ترجمات | منذ14 ساعة
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات |29 نيسان 2024
‏كنيس يهودي في سارسيل، خارج باريس – (المصدر) ‏

المنطق المزيف لـ"الحق التاريخي" اليهودي في إسرائيل‏

ترجمات |29 نيسان 2024
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات |28 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - تقلب الطقس

تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف
 
 