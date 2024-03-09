الهند وأميركا والسعودية والعراق تستحوذ على غالبية صادرات صناعة عمان

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وحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة (بترا)، سجلت صادرات 5 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت الباقية بنسبة تراوحت بين 5 بالمئة لقطاعي الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، و58 بالمئة لقطاع التعدين.واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2024، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان مسجلة مجتمعة ما قيمته 573 مليون دينار.وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي لنحو 211 مليون دينار مقابل 195 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 8 بالمئة.وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، بنسبة 15 بالمئة، لتصل إلى نحو 138 مليون دينار مقابل 120 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، بنسبة 10 بالمئة حيث وصلت إلى 151 مليون دينار، مقابل 136 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى 73 مليون دينار مقابل 238 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 69 بالمئة.وتوزعت صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2024 على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 196 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 157 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 152 مليون ديناروبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 132 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 101 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 75 مليون دينار.وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 46 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 45 مليون دينار، والإنشائية نحو 19 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 4 ملايين دينار.يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، وتشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار. (بترا)