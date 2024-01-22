تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون السياحي والتجاري والاستثماري مع سريلانكا

بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب مع سفيرة جمهورية سريلانكا في عمان "بيريانجيكا فجقوناسيكرا" سُبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية كخطوة مهمة لتنشيط المبادلات التجارية.



وبحسب بيان صحفي عن الغرفة، اليوم الاثنين، اكد الخطيب ضرورة تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تطوير مجالات التعاون التجاري والسياحي والاستثماري وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض وعقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيّين ونظرائهم في سريلانكا، وزيادة وتنويع السلع المتبادلة.

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وأشار الخطيب خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وسريلانكا، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة بينهما، وإمكانية الربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر في كلا البلدين لترويجهما سياحياً، مشيراً إلى أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في جمهورية سريلانكا لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.



وعبّر الخطيب عن استعداد الغرفة لاستقبال وفد تجاري يضم رجال أعمال سريلانكيين لزيارة الأردن والتعرف على المجالات المتاحة، للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو المزيد من التطور، وتعريف الجانب السيرلانكي بالمزايا والفرص والتطورات الإيجابية في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال.



بدورها، أعربت السفيرة فجقونا سيكرا عن سعادتها باللقاء الذي يساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات، مؤكدةً اتسام العلاقات الأردنية السريلانكية بالتطور على المستويين التجاري والاستثماري، والدبلوماسي كذلك، لافتةً إلى أن العلاقات الأردنية السيريلانكية تأسست منذ عام 1965 وتشهد تطورا ونموا مستمرا.



وأكدت حرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأردن، مشيرة إلى أهمية استغلال بيئة الأردن الآمنة والمستقرة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



وفي المجال السياحي قالت السفيرة السريلانكية إن السياحة بين البلدين تشهد نموا مضطردا وهذه السنة تزايد عدد الأردنيين الذاهبين إلى سيرلانكا بشكل كبير، وايضا هناك توجه كبير من السيرلانكيين لزيارة الأماكن التاريخية والدينية في الاردن .



وأوضحت السفيرة "فجقونا سيكرا" أهمية السوق السريلانكي للتجار الأردنيين حيث تفتح سريلانكا أسواقا لدول عديدة تشاركها الحدود البحرية مثل الهند وبنغلادش، كما أشارت إلى التسهيلات والامتيازات التي تمنحها حكومة بلادها للمستثمرين، وإمكانية زيادة الصادرات الزراعية من الفواكه، خاصة الاستوائية مثل جوز الهند والأناناس والمانجا.



بدوره أكد عضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغيّر أن “القطاع التجاري والخدمي يثمن أي جهود من شأنها تقوية العلاقات الثنائية مع سريلانكا من خلال تبادل الوفود التجارية لاستكشاف أسواق جديدة وإقامة علاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك.



إلى ذلك، قدم مدير عام الغرفة هشام الدويك إيجازا عن غرفة تجارة عمان، والخدمات التي تقدمها للأعضاء، والأعمال التي تقوم بها ومجالات التعاون مع الغرف العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية لتعزيز التبادل التجاري بين الأردن وهذه الجهات، ومجالات الاستثمار بالمملكة والاستفادة من الميزات الاستثمارية في هذا المجال، خاصة في ظل التشريعات والقوانين الأردنية المتطورة.



وبين الدويك أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظاً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، حيث بلغ نحو 79 مليون دولار، ولكن هناك مجالات وفرص كبيرة لزيادة حجم التجارة ودعم العلاقات الاقتصادية بينهما، مشيرا إلى أن كلا البلدين مهتمين بزيادة التعاون التجاري والاقتصادي ومطلوب منهما العمل في هذا الاتجاه، خاصة تصدير زيت الزيتون وأملاح البحر الميت والتمور لسريلانكا.



يشار إلى أن أهم الواردات الأردنية من سريلانكا هي المنتجات النباتية، الشاي ومصنوعات متنوعة من الأثاث والخشب والورق المقوى، فيما تعد أهم الصادرات الأردنية إلى سيرلانكا المنسوجات والأصناف النسيجية والأقمشة ومصنوعات من حديد أو صلب.



وكانت أعلى سلعة تم تصديرها إلى سريلانكا هي (الأسمدة) بقيمة (5.8) مليون دولار أمريكي خلال العام 2018. وأعلى سلعة مستوردة من سريلانكا كانت (أقمشة التريكو أو الكروشيه) بقيمة (26.1) مليون دولار أمريكي خلال عام 2022.