الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تخفيضات على أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية

شخص يقود عربة تسوق - (تعبيرية)
شخص يقود عربة تسوق - (تعبيرية)
أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 350 سلعة بنسب تتراوح بين 10 و50 بالمئة، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وحتى مساء يوم السبت الموافق للثالث من الشهر المقبل.اضافة اعلان

وقال مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، في بيان اليوم الاثنين، إن العروض والتخفيضات كافة متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء.

ودعا القضاة المواطنين إلى الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "فيسبوك" للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

وبحسب إعلان المؤسسة؛ يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة المتوفر على أندرويد وios.

وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من احتمالية ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الأسواق. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عربة تسوق - (تعبيرية)

الاستهلاكية المدنية: لا ارتفاع على أسعار السلع حتى حزيران

15 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون السياحي والتجاري والاستثماري مع سريلانكا

تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون السياحي والتجاري والاستثماري مع سريلانكا

منذ 13 دقيقة
تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والسولار والغاز عالميا

منذ3 ساعة
نقود - (تعبيرية)

بدء صرف دعم بدل المحروقات اليوم

منذ3 ساعة
"صناعة عمان" وملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني ينظمان جلسة لدعم المنتج المحلي

"صناعة عمان" وملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني ينظمان جلسة لدعم المنتج المحلي

منذ5 ساعة
سياح في مدينة البترا-(أرشيفية)

كيف نوظف التكنولوجيا لزيادة أعداد السياح؟

منذ18 ساعة
محل لبيع الذهب - (أرشيفية)

تواضع الطلب على الذهب وسط ارتفاع الأسعار

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يتحدثون بصراحة عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

حقا إنها قضية الشرفاء

جهاد المنسي |اليوم

مفترق الطرقات

يعقوب ناصر الدين |اليوم

المشهد القادم.. السعودية.. حماس ونتنياهو

سميح المعايطة |اليوم

الأسئلة الضرورية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات | منذ19 ساعة
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات | منذ19 ساعة
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 