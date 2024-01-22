تخفيضات على أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية

وقال مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، في بيان اليوم الاثنين، إن العروض والتخفيضات كافة متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء.
ودعا القضاة المواطنين إلى الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "فيسبوك" للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.
وبحسب إعلان المؤسسة؛ يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة المتوفر على أندرويد وios.
وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من احتمالية ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الأسواق. (بترا)