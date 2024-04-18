تراجع عدد القادمين للأردن عبر الطيران منخفض الكلف والمنتظم 50 %

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تطوير المواقع الأثرية والسياحية



وتراجعت مبيعات التذكرة الموحدة (JORDAN PASS) خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 65% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفق تقرير حكومي يتعلق بتفاصيل التقدم بسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.وأوضح التقرير أنه جرى بيع 35 ألف تذكرة موحدة خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك بتراجع بلغ 65% مقارنة بعام 2023.التذكرة الموحدة تؤهل السائح الذي يشتريها وقيمتها 100 دولار لزيارة أكثر من 40 موقعا سياحيا بما فيه موقع البترا الأثري، ويعفى من رسوم التأشيرة عند دخوله الأردن، وفق هيئة تنشيط السياحة.وبالرغم من حجم التراجع الذي يشهده القطاع السياحي إلا أن التقرير يتحدث عن تطوير محتوى إعلاني سياحي مستخدم لحملات إعلانية عبر قنوات التلفاز الفضائية ومواقع التواصل حيث لوحظ بحسب التقرير في الربع الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 54% من سياح دول الخليج العربي مما أسهم بخفض أثر أعداد السياح من أوروبا وأميركا.وأشار التقرير إلى تأثر القطاع السياحي بالظروف الراهنة (العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة) منذ الربع الرابع من العام الماضي والتي أدت لإلغاء جميع رحلات الطيران إلى العقبة حتى تاريخه والبعض من الرحلات إلى عمان ومنهم تخفيض عدد الوجهات المتعاقدة من شركات الطيران وتباطؤ عام في اقبال الزوار من دول المستهدفة وأكثرهم من أوروبا وأميركا.كما أشار التقرير لتحديات أخرى مثل تأخير الانتهاء من مخطط شمولي لمنطقة الصوان التنموية، وذلك بسبب عدم استكمال المقاول الأعمال المطلوبة منه بموجب العقد وسيتم على إعادة طرح العطاء للمشروع.كما يوجد تأخير في تفعيل استخدام التذاكر الإلكترونية بسبب انتظار اعتماد النظام من قبل وزارة المالية.وبخصوص السياحة المحلية وبرنامج أردننا جنة بين التقرير أن عدد المشاركين في البرنامج خلال الربع الأول من العام الحالي 40,689 ألف مشارك وعدد الحافلات المشاركة 1,036 حافلة من خلال 90 مكتبا وبمشاركة 46 مطعما و18 مخيما وفندقا .وأطلقت وزارة السياحة برنامج "أردننا جنة" في مايو/ أيار 2019 بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، حيث جرى الاستمرار به وتطوير الوجهات السياحية التي يشملها باستثناء فترة انتشار وباء كورونا.برنامج "أردننا جنة" تدعم رحلاته وزارة السياحة والآثار والهيئة بنسبة تتجاوز 50% من كلف الرحلة، وتنفذه المكاتب السياحية ومختلف القطاع السياحي، ويهدف إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية.وأشار التقرير إلى أن عدد القادمين إلى الأردن على متن الطيران منخفض الكلف والمنتظم خلال الربع الأول من العام الحالي 74,4 ألف راكب على متن 625 طائرة بتراجع بلغ 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وفيما يتعلق بطيران المنخفض الكلف، بلغ عدد الركاب القادمين إلى عمان خلال الربع الأول 66,834 ألف راكب على 586 طائرة من 17 وجهة مختلفة وهي أقل بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة في 2023.أما بالنسبة لطيران المنتظم، بلغ عدد الركاب القادمين على متن شركة يونايتد اير لاينز الاميركية من مدينة واشنطن إلى عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 7,551 ألف راكب أقل بنسبة %9 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.تضمّن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2024 تخصيص 83 مليون دينار لتمويل أولويات محرّك الأردن وجهة عالمية، بهدف التخفيف من تداعيات الحرب على غزة في قطاع السياحة؛ بما في ذلك الاستمرار في برامج تحفيز الطيران منخفض الكلف، وبرامج الترويج السياحي ودعم مشاريع الهيئة الملكية للأفلام.وأكد التقرير استكمال الدعم المقدم للمسافرين القادمين من دول أوروبية عدة عبر الملكية الأردنية، مما أدى إلى استقطاب 2,429 ألف مسافر فردي و478 مسافراً عبر المكاتب السياحية.كما جرى دعم رحلات الملكية الأردنية من عمان إلى العقبة بمعدل 60 رحلة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر شباط 2024.كما جرى توقيع اتفاقية حملة تسويقية مشتركة مع شركة فويلنغ لشهر نيسان وأيار وتتم المباحثة فيما يخص حملة تسويقية مشتركة مع شركة ترانسافيا لموسم طيران 2025/2024.كما يجري التباحث لإبرام ملحق للعقد مع شركة راين إير للموسم الصيفي 2024.وأوضح التقرير أنه جرى التشغيل التجريبي لباصات نقل الزوار من موقع البتراء لمسارين، الأول باتجاه القرية الثقافية والثاني لمنطقة المحمية الأثرية وتتم مراقبة أعداد الزوار المستفيدين من الباصات بشكل دوري.كما جرى الانتهاء من دراسات المرحلة الأولى لخطة التطوير السياحي وسط مدينة الكرك، بما في ذلك تقييم الوضع الحالي وتحديد الإمكانيات ومسار الزائر، بالإضافة إلى تقديم خطة عامة أولية للتطوير وإعادة التأهيل للمنطقة.كما تم إعداد المواصفات وجداول الكميات لتنفيذ أعمال متنوعة وسط مدينة السلط، بما في ذلك تركيب البلاط الحجري وصيانته ، وتوريد الحجر وبنائه في مواقع عدة، وتنظيف وصيانة الواجهات الحجرية، وأعمال الدهانات وتركيب المظلات، وأيضا أعمال الكهروميكانيك.وجرى توقيع اتفاقية مع شركة خدمات الدفع الإلكتروني لتنظيم عمليات شراء تذاكر إلكترونية للمواقع السياحية، ويجري الآن انتظار اعتماد النظام من قبل وزارة المالية، بعد ذلك سيتم تدريب الموظفين والإعلان عن إطلاق النظام رسميا في المواقع المستهدفة.كما أوضح التقرير أن عدد الزوار الدوليين خلال الربع الأول بلغ 1,33 مليون زائر بتراجع مقداره 10 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وبلغ إنفاق الزوار الدوليين حتى شباط من العام الحالي 782.6 مليون دينار بتراجع 4% للفترة ذاتها من العام الماضي.وفيما يتعلق بعدد العاملين في القطاعي السياحي حتى نهاية العام الماضي بلغ العدد 54,8 ألف عامل.-(المملكة)