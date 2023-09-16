جيدكو تنهي عرض منتجاتها الوطنية في العبدلي

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انتهت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) من عرض عينات من المنتوجات الوطنية في منطقة بوليفارد العبدلي والذي تم من خلاله وعلى مدار الثلاثة أشهر الماضية عرض مجموعة من العينات لمنتجات الشركات الأردنية المستفيدة من برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها المؤسسة في متجر تم تقديمه مجانا من مجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير.وحظي المتجر باستقبال عدد كبير من الزوار الأردنيين والأجانب من رواد منطقة العبدلي، حيث أبدى العديد منهم اهتماماً بالمنتجات الأردنية.وقالت مالكة ومدير عام مصنع المعين للورق الصحي- إحدى الشركات التي عرضت منتجاتها- نيفين الشوابكة إنها ترغب باستمرار المؤسسة بمثل هذه المبادرات، مشيدة بكونها خطوة رائدة ومتقدمة من قبل المؤسسة لدعم الصناعات الوطنية وتوفير طرق جديدة للتسويق لها في المناطق الأكثر رواجا، فكما هو معروف أن منطقة بوليفارد العبدلي تشهد إقبالاً سياحياً شديداً خلال فترة الصيف والموسم السياحي، وبذلك تكون فرصة التعرف على المنتجات والشركات المنتجة في أعلى مستوياتها.وأكد المهندس المتخصص بصناعة الخزف والتحف بأنواعها بسام أبو ربيع أن الإقبال الكبير على المعرض وتنوع المنتجات الأردنية المعروضة فيه زاد من ثقة المستهلك الأردني بصناعاته الوطنية ووفر له فرصا تسويقية جديدة.أما منصة الحرفيين الأردنيين Crafts Market، فوجّهت شكرها للمؤسسة، مثمنة دور المعرض في دعم الحرفيين الأردنيين ونشر منتجاتهم.وكانت المؤسسة قد وقعت مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير اتفاقية تعاون تمنح فيها شركة العبدلي متجراً مجانياً دون أي تكلفة على المؤسسة أو الشركات العارضة، إيماناً منها بالدور الوطني والمسؤولية المجتمعية وبهدف تعريف زوار العبدلي بالمنتجات والصناعات الأردنية ومدى تنوعها وتطورها بما يزيد من ثقة المستهلك الأردني بصناعاته الوطنية.