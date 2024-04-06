حمادة يدعو المواطنين إلى شراء ضيافة العيد من الصناعة المحلية

دعا رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة، المواطنين إلى التركيز على شراء مستلزمات ضيافة العيد من الصناعة الأردنية، وتشجيع المنتج المحلي.

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وأشار حمادة في بيان اليوم السبت، إلى أن مستلزمات الضيافة من الصناعة الأردنية خصوصا فيما يتعلق بالحلويات الشرقية والشوكولاتة والعصائر والمعمول شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والسعر المنافس وتضاهي مثيلاتها المستوردة.



وأكد حمادة استقرار أسعار مستلزمات ضيافة العيد عند المستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الحركة التجارية على شرائها تعتبر حاليا محدودة رغم المنافسة القوية بين المنشآت التي تعمل في هذا المجال بدليل تفاوت الأسعار من محل إلى آخر.



وتوقع أن ينشط الطلب على شراء مستلزمات الضيافة خلال اليومين المقبلين وتستمر حتى عطلة عيد الفطر السعيد، لكنه لن يكون بنفس المستويات التي سجلت خلال السنوات الماضية بفعل التداعيات التي تفرضها تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.



وبين حمادة أن صناعة الحلويات تصدر اليوم إلى العديد من الأسواق العالمية منها دول الخليج العربي وأميركا والأسواق الأوروبية وأفريقيا ما يدل على الجودة العالية التي تتمتع بها.



ويوجد قرابة 1350 منشأة تعمل في قطاع الحلويات موزعة في عموم المملكة تشغل نحو 25 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين.-(بترا)