السبت 06 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حمادة يدعو المواطنين إلى شراء ضيافة العيد من الصناعة المحلية

ضيافة العيد
ضيافة العيد

دعا رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة، المواطنين إلى التركيز على شراء مستلزمات ضيافة العيد من الصناعة الأردنية، وتشجيع المنتج المحلي.

اضافة اعلان


وأشار حمادة في بيان اليوم السبت، إلى أن مستلزمات الضيافة من الصناعة الأردنية خصوصا فيما يتعلق بالحلويات الشرقية والشوكولاتة والعصائر والمعمول شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والسعر المنافس وتضاهي مثيلاتها المستوردة.


وأكد حمادة استقرار أسعار مستلزمات ضيافة العيد عند المستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الحركة التجارية على شرائها تعتبر حاليا محدودة رغم المنافسة القوية بين المنشآت التي تعمل في هذا المجال بدليل تفاوت الأسعار من محل إلى آخر.


وتوقع أن ينشط الطلب على شراء مستلزمات الضيافة خلال اليومين المقبلين وتستمر حتى عطلة عيد الفطر السعيد، لكنه لن يكون بنفس المستويات التي سجلت خلال السنوات الماضية بفعل التداعيات التي تفرضها تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.


وبين حمادة أن صناعة الحلويات تصدر اليوم إلى العديد من الأسواق العالمية منها دول الخليج العربي وأميركا والأسواق الأوروبية وأفريقيا ما يدل على الجودة العالية التي تتمتع بها.


ويوجد قرابة 1350 منشأة تعمل في قطاع الحلويات موزعة في عموم المملكة تشغل نحو 25 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين.-(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرقابية خلال عطلة العيد

03 نيسان 2024
703c6cdf-ذهب

45.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

01 نيسان 2024
مبنى دائرة مراقبة الشركات-(تصوير: امجد الطويل)

ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 8 %

01 نيسان 2024
محل لبيع الذهب - (أرشيفية)

43.7 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

23 آذار 2024
اقرأ أيضا
محل لبيع وشراء الذهب في عمّان

الذهب يرتفع مجددا إلى مستويات تاريخية محليا

منذأقل من دقيقة
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)

3850 ميغا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الأربعاء

04 نيسان 2024
السوق المركزي - (أرشيفية) - (تصوير: أمجد الطويل)

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي ليوم الخميس

04 نيسان 2024
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 %

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 %

04 نيسان 2024
WhatsApp Image 2024-04-04 at 12.48.05 PM

السقاف: عجلون تمتاز بميز نسبية وتنافسية جاذبة للمستثمرين

04 نيسان 2024
660d64b3af64e

%47 نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمّان

03 نيسان 2024
افكار و مواقف

إسرائيل تحشد لمعركة رفح

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات | منذ10 ساعة
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عزيمة

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان
 
 