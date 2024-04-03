الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرقابية خلال عطلة العيد

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن خطتها الرقابية على الأسواق خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد المقبلة.



وبحسب الخطة التي أعدتها الوزارة، واطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يبدأ دوام مراقبي الأسواق في جميع محافظات المملكة خلال عطلة العيد، منذ ثاني أيامه، لينفذوا جولات رقابية مكثفة على الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات الأهمية بالنسبة للمستهلكين، كالمخابز ومحال الحلويات والسكاكر والمطاعم ومحطات المحروقات، والألبسة والأدوات الكهربائية والمنزلية والملاحم.

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ودعت الوزارة المواطنين، للإبلاغ عن أي شكاوى قد يرصدونها، عبر هواتف الشكاوى في الوزارة والمحافظات، والمعلنة عبر موقعها الرسمي www.mit.gov.jo وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة، بحق أي من المخالفين لأحكام قانون الصناعة والتجارة، بهدف مراقبة سلامة وأسعار السلع التموينية والأساسية وضمان عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة فيها.-(بترا)