الإثنين 17 تموز 2023
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دعوة استثمارية للمشاركة في مشروع مسلخ عمان الجديد

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دعوة استثمارية للمشاركة في مشروع مسلخ عمان الجديد
أعلنت وزارة الاستثمار عن فرصة استثمارية للمستثمرين الراغبين في المشاركة بمشروع مسلخ امانة عمان الجديد، والذي تعتزم الوزارة انشاءه تلبية للطلب المتزايد على اللحوم والدواجن في عمان والرصيفة والزرقاء.اضافة اعلان

وبحسب منصة "استثمر في الاردن- investjo"، يمكن المشاركة في هذا المشروع من خلال نموذج "تصميم- بناء- تشغيل-نقل (DBOT)" بين أمانة عمان الكبرى والمستثمر، ويُفضل إجراء المشروع تحت إشراف الأمانة لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، وتحسين استخدام مرافق المسلخ الجديد.
وسيتم تجهيز مسلخ عمان الجديد بأحدث التقنيات وبسعة كافية لتلبية الطلب المتوقع على اللحوم والدواجن في مناطق الأمانة والزرقاء والرصيفة خلال 25 سنة المقبلة، وسيتوافق المسلخ الجديد مع أعلى معايير النظافة والصحة العامة المتعلقة بذبح الحيوانات ومعالجة الطعام، كما ستتوافق عمليات الذبح والخدمات المتعلقة بها مع جميع المواصفات القياسية الأردنية المعمول بها، والقواعد الدولية بما في ذلك قواعد الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى لوائح الذبح الإسلامي (الحلال).
وتوقعت الوزارة حجم الاستثمار في المشروع بحوالي 60 مليون دولار أميركي، ومعدل عائد داخلي يتراوح بين 15% - 17%، حيث خصصت أمانة عمان الكبرى أراضي لإقامة المشروع تتكون من ثلاث قطع تبلغ مساحتها الإجمالية 140 ألف متر مربع (صافي 138 ألف متر مربع) في منطقة الماضونة، بالقرب من سوق المواشي في منطقة أُحد في المنطقة الشرقية من عمان.
وسيأخذ المشروع بالاعتبار الجانب البيئي من خلال محطة معالجة مياه متطورة للصرف الصحي، واستخدام المياه المعالجة لتطبيقات إضافية داخلية أو زراعية إضافة الى بناء محطة توليد طاقة من النفايات.
ويتألف الموقع من أراضٍ مستوية تقريبًا بالكامل متصل بشبكات طرق ويتمتع بسهولة الوصول إلى مطار الملكة علياء الدولي ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وطرق التصدير البرية إلى العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.- (بترا)
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